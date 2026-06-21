Más de 28,000 venezolanos han regresado al país desde el retorno de Trump a la Casa Blanca

Un total de 259 migrantes venezolanos retornó el viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, lo que aumentó a más de 28,000 la cifra de ciudadanos que han regresado a Venezuela desde febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con información difundida por el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, entre los últimos repatriados se encuentran 206 hombres, 35 mujeres y 18 menores de edad.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde las autoridades aplicaron los protocolos establecidos para facilitar el reencuentro de los migrantes con sus familiares y allegados.

Este nuevo vuelo se suma al registrado el pasado lunes, cuando 124 venezolanos retornaron al país desde la ciudad de Miami.

Según datos oficiales, 162 vuelos de repatriación han aterrizado en Venezuela desde enero de 2024, luego de que Caracas y Washington alcanzaran un acuerdo para facilitar el retorno de migrantes.

La mayoría de estas operaciones han partido desde territorio estadounidense.

Las repatriaciones continuaron incluso durante los meses de tensión entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, una situación que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores a comienzos de este año.

El régimen venezolano mantiene activos los programas de retorno para los ciudadanos que desean regresar al país desde distintas naciones de la región y desde Estados Unidos, de acuerdo con la información oficial.

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