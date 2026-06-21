SZA critica a los músicos que utilizan IA y los calificó de “repugnantes”

La cantante SZA criticó a los artistas que utilizan generadores de música con inteligencia artificial (IA). A través de su cuenta de Instagram, la artista acusó al productor Diplo de estar entrenando la plataforma de IA generativa Suno con música de “las mentes negras más brillantes de compositores y productores”.

“No sé quién necesita escuchar esto, pero Diplo tiene participación en Suno y está intentando activamente impulsarla entre las mentes negras más brillantes de escritores y productores. Representamos el 13% de la población estadounidense, pero influimos en el mundo con nuestro sonido y nuestra perspectiva”, dijo la cantante en una publicación de su cuenta privada de Instagram “notmusicatalliswear”.

SZA instó a otros artistas a no prestarse para entrenar la IA con sus creaciones, según reseña Variety. “Aún no he escuchado una canción de IA blanca… No tenemos protección legislativa, ni médica ni creativa. Somos los más fáciles de robar. ¡¡¡No regales tu vibranio!!! ¡¡¡No entrenes a la IA con tu genio!!!”, dijo la cantante.

SZA reclamó en su cuenta principal de Instagram que se han entrenado modelos de IA con 238 de sus canciones. “Si eres músico y apoyas esta mierda degenerada, eres repugnante y no hay nada que puedas decirme para que esto esté bien. Espero que tengas la vida que te mereces”, dijo SZA.

Esta no es la primera vez que SZA se pronuncia en contra de la inteligencia artificial. El año pasado, SZA criticó el impacto medioambiental del uso de la inteligencia artificial y cómo afecta particularmente a comunidades vulnerables.

“Por favor, busquen en Google cuánta energía y contaminación se necesita para hacer funcionar la IA. Por favor, busquen en Google las hermosas ciudades negras como Memphis que están SUFRIENDO a causa del nuevo sistema de IA de Twitter”, dijo en sus redes sociales.

El director de producto de Suno, Jack Brody, publicó un comunicado la semana pasada asegurando que los metadatos de entrenamiento de Suno no incluyen los nombres de los artistas y no pueden replicar el material con el que fueron entrenados.

“Una de las preguntas más frecuentes sobre la IA es si los modelos pueden reproducir material a partir de sus datos de entrenamiento. Nuestra respuesta es sencilla: no, eso no debería ocurrir. Nuestra filosofía siempre ha sido que la IA debe ayudar a crear música nueva, no a replicar la de otros”, dijo.

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