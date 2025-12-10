SZA crítica a la Casa Blanca por usar su canción en una campaña a favor de ICE

La cantante SZA criticó que la Casa Blanca usó una de sus canciones para una campaña a favor de las redadas migratorias de ICE en Estados Unidos.

Según reseñó Variety, la Casa Blanca usó la canción “Big Boy”, originalmente emitido como parte de un sketch de SNL en diciembre de 2022, como canción de fondo de una campaña que promocionaba las redadas hechas por la agencia migratoria. SZA recurrió a su cuenta de X para rechazar que la Casa Blanca “incite la ira de los artistas” para obtener “promoción gratuita”.

“Que la Casa Blanca incite a la ira a artistas para obtener promoción gratuita es la CÚSPIDE DE LA OSCURIDAD… inhumanidad + tácticas impactantes y aterradoras. Maldad y aburrimiento”, escribió en la red social.

El representante de la artista también se pronunció en redes sociales calificando estas acciones como “repugnantes”. “Intentar provocar a los artistas para que respondan y difundir propaganda y agendas políticas es un acto repugnante. Basta ya”, escribió Punch en X.

En el video el gobierno hizo referencia a la letra de la canción y escribió: “Oímos que es la temporada de esposas. Malas noticias para los inmigrantes ilegales delincuentes. Excelentes noticias para Estados Unidos”, publicó la Casa Blanca.

La Casa Blanca respondió a la declaración de SZA con el siguiente mensaje: “Gracias, SZA, por atraer aún más atención al tremendo trabajo que están haciendo los oficiales de ICE de Estados Unidos al arrestar a peligrosos inmigrantes ilegales criminales de las comunidades estadounidenses”.

La Casa Blanca ha tenido la tendencia de usar canciones de artistas para promover algunas agendas políticas sin la autorización de los artistas. Recientemente la cantante Sabrina Carpenter reclamó que el gobierno usara su famosa canción ‘Juno’ para promocionar las acciones migratorias de ICE.

“Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”, escribió en redes sociales.

Lo mismo ocurrió con la canción All-American Bitch, un tema que fue utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un video que promovía la “autodeportación” de inmigrantes indocumentados a través de una aplicación gubernamental.

“No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”, escribió Rodrigo en su cuenta de Instagram.

