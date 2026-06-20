Comando Central de Irán anuncia que cerrará el estrecho de Ormuz por ataques de Israel en el Líbano

NUEVA YORK – El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya (KCHQ) en Irán anunció hoy que cerrará el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

El aviso de KCHQ, que es la sede de operaciones de las Fuerzas Armadas de Irán, se realizó a pesar de que se supone que las partes estén avanzando en un acuerdo para poner fin a la guerra.

El Cuartel General Central argumentó que los ataques de Israel en el Líbano iban en contra del convenio para lograr una tregua definitiva.

Hezbolá, organización paramilitar del Líbano que cuenta con el respaldo de Irán, fue atacada por Israel pocas horas después de que las partes acordaran poner fin a las hostilidades.

“Dada la mala fe de Estados Unidos y su claro incumplimiento de los compromisos adquiridos al no aplicar el primer artículo del memorando que puso fin a la guerra, y en respuesta a la violación continua y persistente del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano… se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al paso de embarcaciones”, declaró el mando militar en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB al que hace referencia medios de EE.UU. como New York Times.

El KCHQ es la sede de operaciones de las Fuerzas Armadas de Irán.

Ayer, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró por Truth Social que Irán estaba “acabado” y que no recibirá “ni 10 centavos” de EE.UU.

El mandatario añadió que fue la República Islámica la que buscó el acercamiento con Washington.

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni 10 centavos!“, compartió.

Tarde el jueves, la Casa Blanca notificó que el vicepresidente J.D. Vance había retrasado su viaje a Suiza para las negociaciones bajo el argumento de falta de certeza sobre posteriores discusiones para adelantar el acuerdo.

Ese mismo día, en una conferencia, Vance se había expresado confiado en que el acuerdo preliminar prosperaría.

En un comunicado posterior, la Casa Blanca confirmó que el segundo en mando no estaría viajando.

“Los planes para las próximas conversaciones técnicas no se han ultimado, y la delegación estadounidense está lista para partir en la primera oportunidad disponible”, lee el parte de prensa de la Casa Blanca. “Pero la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible”.

No está claro cuándo el vicepresidente retomaría la agenda para trasladarse al país europeo.

En declaraciones este sábado a Fox News, Vance indicó que espera partir en algún momento de los próximos días.

“Siempre es una delicada labor de coordinación y cuestión de protocolos diplomáticos”, agregó.

En Suiza, ya se encuentran Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados especiales de la Administración Trump.

Oficiales indicaron a Axios que la primera ronda de conversaciones para un potencial acuerdo nuclear se realizará mañana.

Vance también expresó a la cadena que no habían pruebas de que Irán esté cerrando el estrecho de Ormuz.

Un memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, entró en vigor este jueves para ponerle fin al conflicto.

Sin embargo, tras los nuevos ataques en el Líbano, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró al día siguiente que Irán tomaría medidas para proteger a sus aliados.

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