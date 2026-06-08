Cómo mantener la casa limpia cuando tienes una mascota: 5 trucos

Tener mascota en casa representa una alegría diaria, especialmente si eres amante de los animales y no lo haces solo por complacer a tu pareja o hijos. Sin embargo, también implica el reto de mantener la casa limpia, ya que al hacerlo con la debida constancia no tienes que asumir un trabajo profundo.

Expertos en limpieza y cuidado animal coinciden en que la clave está precisamente en el hábito. Te presentamos cinco estrategias que pueden marcar la diferencia para mantener la casa en buen estado.

Enfócate principalmente en: el pelo en los muebles, las huellas en el piso, los olores y la acumulación de suciedad en determinadas áreas de la casa.

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5 trucos para mantener limpia tu casa cuando hay mascotas

1. Cepillar a la mascota todos los días

Uno de los errores más comunes es esperar a que el pelo aparezca por toda la casa para actuar. La mejor forma de controlar este problema es eliminar el pelo muerto antes de que termine en el sofá, las alfombras o la ropa.

El cepillado diario ayuda a reducir significativamente la cantidad de pelo que se desprende dentro del hogar. Además, contribuye a mantener el pelaje saludable, mejora la circulación de la piel y permite detectar posibles irritaciones o problemas dermatológicos.

Lo ideal es realizar esta tarea en exteriores o en una zona fácil de limpiar para evitar que el pelo se disperse por toda la vivienda.

2. Crear una estación de limpieza en la entrada

Las patas suelen ser una de las principales vías de ingreso de suciedad al hogar. Después de cada paseo, es común que los animales transporten polvo, tierra, barro e incluso pequeñas partículas contaminantes.

Por ello, muchos especialistas recomiendan instalar una pequeña estación de limpieza cerca de la puerta. Un tapete lavable, toallitas especiales para mascotas y un paño húmedo pueden ser suficientes para limpiar patas y vientre antes de que el animal recorra la casa.

Este hábito reduce notablemente la frecuencia con la que es necesario barrer o trapear los pisos.

El derrame del alimento para tus mascotas es una situación común y es conveniente recogerla del piso de inmediato para evitar la llegada de insectos y roedores. Crédito: Towfiqu ahamed barbhuiya | Shutterstock

3. Utilizar fundas lavables en muebles y camas

Las mascotas suelen tener lugares favoritos para descansar, y esos espacios suelen acumular pelo, suciedad y olores con rapidez.

Una solución práctica consiste en proteger sofás, sillones y camas con fundas o mantas que puedan retirarse y lavarse fácilmente en la lavadora. De esta manera, la limpieza resulta mucho más sencilla y se evita el desgaste prematuro de la tapicería.

Además, en caso de accidentes ocasionales, la protección puede evitar daños mayores en los muebles.

4. No descuidar el arenero ni las zonas de comida

Cuando se habla de malos olores, los expertos coinciden en que los areneros y los espacios donde comen las mascotas suelen ser los principales focos de atención.

Retirar los desechos diariamente ayuda a mantener un ambiente más agradable y reduce la proliferación de bacterias. También es recomendable limpiar periódicamente los recipientes de comida y agua, ya que pueden acumular residuos que generan olores o favorecen la aparición de microorganismos.

Para neutralizar los olores persistentes, los limpiadores enzimáticos suelen ser una de las alternativas más eficaces.

5. Aspirar con frecuencia las zonas de mayor uso

Aunque se adopten todas las medidas anteriores, el pelo, la caspa y el polvo seguirán acumulándose en cierta medida.

Por eso, aspirar las áreas donde la mascota pasa más tiempo es una de las rutinas más importantes. Los especialistas recomiendan hacerlo al menos cada dos días en zonas de alto tránsito y prestar especial atención a las camas, alfombras y rincones donde el animal suele descansar.

Complementar esta tarea con un rodillo quitapelusas para sofás y ropa permite mantener bajo control el pelo más fino que suele escapar a la limpieza tradicional.

Muchas personas creen que tener una mascota implica resignarse a convivir con el desorden, pero la realidad es que la limpieza depende más de los hábitos que de la presencia del animal.

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