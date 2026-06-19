Nunca tires las cáscaras de aguacate: 3 trucos para reutilizarlas

Las cáscaras de aguacate, lejos de ser un desecho sin valor, pueden reutilizarse en casa de forma práctica y natural. Expertos en sostenibilidad comparten al menos tres trucos: como fertilizante para plantas, exfoliante corporal y mascarilla facial.

Estudios y publicaciones en medios como The Guardian y BBC Good Food destacan que la cáscara del aguacate contiene compuestos como antioxidantes, minerales y aceites naturales que permiten darle una segunda vida útil.

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3 formas de reutilizar las cáscaras de aguacate

1. Fertilizante natural para plantas

Uno de los usos más eficaces es convertir las cáscaras en un fertilizante casero. Para ello, se recomienda cortarlas en trozos pequeños y enterrarlas directamente en la tierra de macetas o jardines.

Con el tiempo, se descomponen lentamente y liberan nutrientes como el potasio, un elemento clave para el crecimiento de las plantas. Este método, que no requiere químicos ni productos adicionales, ayuda a mantener la humedad y fortalecer las raíces.

2. Exfoliante corporal natural

La textura ligeramente rugosa de la cáscara permite utilizarla como exfoliante casero. Una opción consiste en combinarla con ingredientes como miel o aceite de coco y aplicarla suavemente sobre la piel húmeda.

Según expertos, la exfoliación ayuda a eliminar células muertas y mejora la textura de la piel. Además, los restos de pulpa adheridos a la cáscara contienen aceites naturales que aportan hidratación.

Eso sí, su uso debe ser suave para evitar irritaciones, especialmente en pieles sensibles.

3. Mascarilla facial hidratante

Otra alternativa es aprovechar la pequeña cantidad de pulpa que queda en la cáscara. Esta puede rasparse y aplicarse directamente sobre el rostro durante algunos minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Gracias a su contenido de vitamina E y antioxidantes, este método casero puede ayudar a nutrir la piel y protegerla frente a factores ambientales como la contaminación o el estrés diario.

Además de estos tres trucos, algunas personas hierven la cáscara de aguacate para obtener una infusión casera que podría contribuir a aliviar molestias digestivas leves.

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