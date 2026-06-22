¿Pasta y pescado? El menú real de 6 comidas con el que Mbappé rinde al máximo

Más que superhumanos, los futbolistas de élite han demostrado que un régimen de entrenamientos de la mano con una alimentación de acuerdo a las exigencias puede ayudar a mejorar su desempeño en la cancha, y Kylian Mbappé lo sabe. El secreto de su éxito se basa en seguir la dieta mediterránea con énfasis en el salmón (su alimento preferido), carbohidratos integrales y vegetales.

Así como Cristiano Ronaldo, el Androide y otros futbolistas de élite, Mbappé tiene un régimen de alimentación con seis comidas al día, bajo la supervisión de un nutricionista. Mbappé, integrante de la selección de Francia que participa en el Mundial 2026, tiene una reconocida carrera en el fútbol, desempeñándose actualmente como delantero del Real Madrid.

Con una humanidad de 1,80 metros de altura y un peso estimado de 81 kilogramos, este jugador de 27 años, además de un riguroso entrenamiento, sigue una dieta similar a la de Ronaldo con alimentos frescos, proteínas saludables y nada de azúcares o carbohidratos refinados. Su alimento preferido es el salmón, acompañado de pasta (siempre en sus versiones de pasta integral), según citan varios medios de Europa.

Alimentos clave para la construcción de músculos

La dieta mediterránea es una de las más saludables por combinar proteínas magras ricas en omega-3 (indispensables para la salud cardiovascular), carbohidratos complejos que aportan energía sin afectar los picos de glucosa, vegetales frescos que aportan fibra y antioxidantes para la reparación celular, y frutas, una fuente natural de vitaminas y energía diaria a través de su azúcar natural.

El astro del fútbol consume a diario alimentos con proteínas de origen animal y vegetal, según Sport Buzz y otros medios deportivos, como:

Salmón (su producto estrella), pollo, pescado, huevos y leguminosas.

(su producto estrella), pollo, pescado, huevos y leguminosas. En cuanto a los carbohidratos, destaca la avena integral , pasta integral, arroz integral, quinoa y granos integrales.

, pasta integral, arroz integral, quinoa y granos integrales. Las comidas incluyen vegetales como espinaca, brócoli, tomate, pimiento y algas.

No pueden faltar las grasas saludables , que tienen como fuente alimentos como aguacate, aceite de oliva, mantequilla de almendras y frutos secos.

, que tienen como fuente alimentos como aguacate, aceite de oliva, mantequilla de almendras y frutos secos. Entre sus frutas preferidas para la alimentación diaria se encuentran la manzana, naranja, banana, granada, higos, pasas y damascos secos.

También consume yogur bajo en grasa, lácteos ricos en calcio y bebe té verde sin azúcar.

El detalle de esta dieta revela que sigue a cabalidad las recomendaciones alimentarias de expertos y estudios en cuanto al equilibrio de los grupos de alimentos y la disminución (o eliminación por completo) de alimentos azucarados, harinas refinadas o grasas trans.

¿Qué come Mbappé? El menú de las seis comidas

El astro del fútbol consume seis comidas al día para mantener una energía constante, divididas de la siguiente manera:

Desayuno: consume dos huevos duros, aguacate o mantequilla de almendras y una taza de avena integral con manzana.

consume dos huevos duros, aguacate o mantequilla de almendras y una taza de con manzana. Snacks: consume una barra de proteína o un batido de proteína.

consume una barra de proteína o un batido de proteína. Almuerzo: las comidas incluyen pollo y pescado, o su clásico salmón con pasta integral . También consume frutos secos (ricos en vitamina E) después de las comidas.

las comidas incluyen pollo y pescado, o su clásico . También consume frutos secos (ricos en vitamina E) después de las comidas. Cena: pollo o pescado acompañado de arroz integral y vegetales frescos.

La avena integral es un alimento clave en su dieta diaria por ser una excelente fuente de energía y nutrientes, además de que provoca saciedad prolongada.

Salmón y pasta: cómo ayudan al organismo

La comida preferida del delantero es el salmón, no consume carnes rojas. Crédito: Shutterstock

El plato preferido de Mbappé es el salmón con pasta. Sin embargo, es importante aclarar que, según su patrón alimenticio, este platillo se prepara de forma bastante saludable, ya que no se fríe en aceite, no lleva aderezos procesados y la pasta es siempre integral.

La combinación de pasta y salmón preferida del futbolista aporta proteínas magras y carbohidratos complejos, lo que contribuye directamente a aumentar su masa muscular por su alto contenido de proteínas y ácidos grasos omega-3.

Lo que no come Mbappé

No es de extrañar que los deportistas de élite como Mbappé, Ronaldo, Messi y el Androide no consuman azúcares refinados ni productos con alto contenido de azúcar.

Tampoco consume harinas blancas, pizza, productos procesados ni carnes rojas; asimismo, reduce al mínimo los dulces y el consumo de alcohol, el cual está reducido significativamente de su rutina diaria.

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