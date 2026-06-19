El régimen del “Androide”: ¿Cómo se alimenta Erling Haaland?

Erling Haaland, el delantero del Manchester City y una de las principales figuras de la selección de Noruega que participa en el Mundial 2026, es conocido popularmente como “Androide”. Este jugador tiene un régimen alimenticio que permite que su humanidad de 1.94 m lo convierta en una máquina de goles.

Al igual que Cristiano Ronaldo, el hijo del exfutbolista Alf-Inge Haaland tiene un régimen alimentario y de entrenamientos férreo que les permite estar a la altura de los partidos que disputan en sus carreras profesionales.

Aunque nació en Inglaterra, Haaland inició su carrera futbolística en Noruega y fue alcanzando la fama por su desempeño en el campo hasta batir récords a temprana edad.

Las 6,000 calorías diarias: el combustible de una máquina de goles

Su alimentación es considerada por expertos fuera de lo tradicional; lo cierto es que coincide con Ronaldo en tener un régimen alimentario esmerado, rico en verduras y proteínas. Sin embargo, consume el doble de calorías que el astro luso, ubicándose en las 6.000 calorías diarias, aunque sí mantiene seis comidas al día.

Según el medio Mejor con Salud, un chef noruego se encarga de preparar 6 comidas diarias para distribuir estas calorías.

Más allá de lo tradicional: el poder de la casquería

El hígado es una de las fuentes más ricas en hierro y vitamina B12, y puede prepararse de forma simple para que quede tierno y sabroso. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Uno de los aspectos que llama la atención de la dieta de Haaland es que consume casquería (vísceras), leche cruda y un batido ‘mágico’, cita El Español.

Los detalles de cómo este delantero de casi dos metros de altura se alimenta los reveló, en parte, en el documental Haaland: The Big Decision. Con una contundente frase: “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo”, el delantero se mostró con paquetes de corazón e hígados.

La razón detrás del consumo de este tipo de proteínas no es otra que estar repletos de hierro, vitaminas del grupo B y otros micronutrientes que ayudan a construir masa muscular. Los criterios expresados por Haaland tienen una base científica, ya que estudios recientes han demostrado que el hígado es una de las mejores fuentes de hierro y otros nutrientes para la salud.

Su alimentación se basa en más comida real. “Creo que lo más importante es comer alimentos de calidad y lo más locales posible. La gente dice que la carne no es sana. ¿Qué carne? ¿La de McDonald’s? ¿O la de la vaca que come hierba allí mismo?”, recoge El Español.

También evita los alimentos congelados, ricos en azúcares . Mientras que una de sus fuentes de carbohidratos es la pasta, sin aceite ni sal.

Filosofía de “comida real” y productos de granja

Muy a tono con la tendencia de los alimentos orgánicos y crudos, este jugador prioriza la carne, pollo, huevos, pescados, lácteos sin apenas procesar y verduras frescas.

Incluso la leche cruda, recogida directamente en una granja de Cheshire, la considera un superalimento para los músculos, huesos, piel y estómago, indica el medio.

Este es otro punto controvertido, ya que las autoridades sanitarias en Inglaterra y el mundo advierten que el consumo de leche cruda puede ser riesgoso por contener bacterias. Sin embargo, él bebe por lo general dos vasos al día, uno por la mañana y otro después de entrenar.

El jugo mágico

El delantero del Manchester City incluye en su menú diario una ‘poción mágica’ elaborada con ingredientes naturales. La combinación mágica de Haaland incluye leche, kale y espinacas, para garantizar un aporte nutricional de los beneficios de estos vegetales de hoja verde, que son considerados de los más nutritivos.

Para los días de partidos, suele comer lasaña, filetes y pescados acompañados de arroz y verduras y mucha agua filtrada.

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