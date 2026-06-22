Taylor Swift lidera las listas con “I Knew It, I Knew You”, su canción para “Toy Story 5”

La cantante Taylor Swift lidera la lista Billboard Hot 100 con su canción “I Knew It, I Knew You”, un tema de la recién estrenada película “Toy Story 5”.

La canción está inspirada en la historia de Jessie, la alegre vaquera que protagoniza la franquicia junto con Woody y Buzz.

“I Knew It, I Knew You” se ha mantenido en el primer lugar de la lista durante dos semanas consecutivas y se ha convertido en el decimoquinto primer lugar de Taylor Swift en esta lista. Taylor Swift ostenta el tercer mayor número de números 1 en la historia de la lista, solo superada por The Beatles (20) y Mariah Carey (19).

“Toy Story 5” se estrenó el 19 de junio y logró el mejor debut en taquilla de 2026. La película recaudó $160 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos. Esto implica un nuevo récord para la franquicia, cuya primera película se estrenó en 1995.

Taylor Swift sorprendió a todos al anunciar que escribió una canción para la banda sonora de “Toy Story 5”.

La productora y codirectora de “Toy Story 5”, Lindsey Collins y Kaitlyn Harris, revelaron que, a pesar de su apretada agenda, Taylor Swift escribió la canción para la película en un solo día.

“La canción fue un regalo porque la escribió y la entregó en tiempo récord. Prácticamente en un solo día. Y terminó siendo la canción perfecta para la película”.

Con esta canción, Taylor Swift no solo contribuyó a una de las franquicias más queridas de Pixar, sino que también volvió a sus raíces en la música country.

Tras anunciar la publicación, Taylor Swift expresó su emoción por esta colaboración con Disney. “¡Lo sabías! Mi nueva canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para Disney y@pixar‘s@toystory El 5 de junio será tuyo. Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story“, escribió la estrella pop.

Taylor Swift se refirió a lo mucho que le gustó la película “Toy Story 5” cuando tuvo la oportunidad de verla en sus primeras etapas. “Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad? Ya puedes reservarla exclusivamente en mi sitio web y ver Toy Story 5 en cines el 19 de junio”, dijo la artista.

Sigue leyendo:

·“Toy Story 5” logra recaudación récord de taquilla en su fin de semana de estreno

·¿Toy Story 5 no es apta para padres? Lo que revela sobre niños y redes sociales

·Rinden homenaje a Taylor Swift y entra al Salón de la Fama de los Compositores