“Toy Story 5” logra recaudación récord de taquilla en su fin de semana de estreno

La película “Toy Story 5” se convirtió en un éxito de taquilla tras su estreno en cines el pasado 19 de junio. La cinta de Pixar logró una recaudación de $312 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo $160 millones en Estados Unidos.

“Toy Story 5” estableció un récord para la franquicia y se convirtió en el mayor debut del año. Esta película animada se estrenó 31 años después de la película original y superó en taquilla a su predecesora: “Toy Story 4” en 2019 recaudó $120 millones de dólares.

Antes del lanzamiento de “Toy Story 5”, las películas de la franquicia recaudaron en conjunto más de tres mil millones de dólares, además de generar miles de millones por ropa oficial de la franquicia.

Seis años después del estreno de “Toy Story 4”, Pixar decidió retomar la franquicia con una historia en la que el antagonista es la tecnología. La trama sigue la historia de los personajes Woody, Buzz y Jessie mientras encuentran su lugar en un mundo en el que los aparatos electrónicos acaparan el entretenimiento de los niños.

Bonnie, la dueña de los juguetes, deja de lado a los juguetes para centrar su atención en una tableta inteligente de alta tecnología con forma de rana llamada Lilypad.

“Bonnie ahora tiene 8 años y le preocupa más socializar y hacer amigos, por eso sus padres accedieron a comprarle esta Lily Pad. Es una tableta tecnológica que le permite a Bonnie chatear con sus amigos, jugar y hacer otras cosas. Pero Lily también puede ser un poco astuta y difícil de tratar, porque en su opinión, es mucho mejor socializar, y Bonnie necesita dejar atrás los juguetes”, dijo el director creativo de Pixar, Pete Docter, el pasado 5 de junio durante una presentación en Nueva York.

La franquicia contó con un elenco de voces de primer nivel. El actor Tom Hanks volvió para ser la voz de Woody, personaje que ha interpretado durante 30 años.

“Ninguno de nosotros puede creer que todavía formemos parte de esto”, añadió el actor previo al estreno de la película.

La cinta también cuenta con celebridades que prestaron sus voces para nuevos personajes en el doblaje en español, como Bad Bunny, Bizarrarp, Penélope Cruz y Belinda.

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