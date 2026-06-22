Tribunal Supremo de EE.UU. restablece condena por asesinato en el caso de Etan Patz

El Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció este lunes la condena por asesinato del hispano Pedro Hernández, sentenciado por la desaparición y muerte de Etan Patz, un niño 6 años.

Los magistrados fallaron por seis votos contra tres a favor de la apelación presentada por los fiscales de Nueva York, quienes buscaban revertir una decisión de un tribunal federal de apelaciones que había anulado la condena dictada en 2017, reseñó Associated Press.

Los tres jueces de tendencia liberal del Supremo votaron en contra.

La decisión evita, por ahora, que Hernández, de 64 años, sea sometido a un tercer juicio. El hombre cumple actualmente una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua.

El caso había dado un giro en 2024, cuando un panel unánime del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que el juez del segundo juicio respondió de forma inadecuada a una pregunta formulada por el jurado durante las deliberaciones.

Esa conclusión llevó a la anulación del veredicto condenatorio.

Sin embargo, en una opinión sin firma, el Tribunal Supremo sostuvo que el tribunal federal de apelaciones se extralimitó al intervenir en una decisión de los tribunales estatales. Los magistrados señalaron que la legislación federal de 1996 limita la capacidad de los tribunales federales para revisar fallos penales emitidos por instancias estatales.

“El Segundo Circuito excedió su autoridad al dictaminar que Hernández tiene derecho a una reparación”, escribió el alto tribunal.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, celebró el fallo y afirmó que la familia Patz ha soportado décadas de dolor e incertidumbre. Citado por la agencia de noticias, expresó su esperanza de que la decisión aporte algo de tranquilidad a los familiares del menor.

Por su parte, los abogados defensores de Hernández, Harvey Fishbein y Alice Fontier, manifestaron estar “profundamente decepcionados” con el resultado. Ambos sostienen que su cliente es inocente y argumentan que sus confesiones fueron falsas debido a problemas de salud mental que le provocaban episodios de alucinaciones.

La defensa también ha cuestionado la forma en que se obtuvo la confesión, alegando que Hernández fue interrogado durante aproximadamente siete horas antes de que la policía le leyera sus derechos. }

Posteriormente, el acusado repitió su admisión del crimen en entrevistas grabadas.

Etan Patz desapareció el 25 de mayo de 1979 mientras caminaba hacia una parada de autobús escolar en el bajo Manhattan. El caso conmocionó al país y convirtió al niño en uno de los primeros menores desaparecidos cuya fotografía fue difundida en cartones de leche.

Además, la fecha de su desaparición dio origen al actual Día Nacional de los Niños Desaparecidos en Estados Unidos.

Aunque Hernández trabajaba en una tienda cercana al lugar donde desapareció el niño, no fue identificado como sospechoso hasta 2012. Su primer juicio, celebrado en 2015, terminó sin un veredicto unánime. Dos años después, un nuevo jurado lo declaró culpable.

Durante las deliberaciones de ese segundo proceso, los miembros del jurado preguntaron si debían descartar otras confesiones en caso de considerar involuntaria una de ellas. El juez dijo brevemente que no, una respuesta que posteriormente fue considerada insuficiente por el tribunal de apelaciones.

Antes del fallo del Supremo, estaba previsto que un nuevo juicio comenzara en septiembre. Tras la decisión, Bragg indicó que la fiscalía aguardará instrucciones adicionales de los tribunales competentes para determinar los próximos pasos del proceso.

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