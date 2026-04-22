Niño desaparecido en Nueva York: otro juicio para hispano sospechoso en 47 años de misterio policial

Pedro Hernández se encamina hacia su 3er juicio por el misterioso caso del homicidio del niño Etan Patz, quien desapareció en 1979 en Nueva York y cuyo su cuerpo aún no ha sido encontrado.

La jueza Michele Rodney allanó el camino para un tercer juicio al rechazar una solicitud de la defensa para desestimar los cargos contra el puertorriqueño Hernández, quien ahora tiene 65 años y ha permanecido bajo custodia desde su arresto en 2012. Está previsto que regrese a los tribunales en junio para una audiencia de actualización del estado del caso. Aún no se ha fijado una fecha para el nuevo juicio, acotó Patch.com.

La jueza Rodney desestimó los argumentos de los abogados defensores, quienes sostenían que los fiscales habían tardado demasiado en presentar los cargos y que la amplia cobertura mediática impediría un juicio justo.

“El tribunal trabajará diligentemente, junto con las partes, para garantizar que se seleccionen jurados que prometan ser imparciales y considerar únicamente las pruebas y la ley, a pesar de lo que hayan podido saber sobre el caso a través de los medios de comunicación”, escribió Rodney.

Patz desapareció en 1979 durante en Manhattan una caminata de dos cuadras hacia la parada del autobús escolar; era la primera vez que su madre le permitía ir solo. El caso permanece sin resolver más de cuatro décadas después. Eventualmente el aniversario de su desaparición, el 25 de mayo, se convirtió en el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

Hernández fue condenado en un segundo juicio en 2017 a entre 25 años y cadena perpetua, tras admitir ante las autoridades que había atraído al niño al sótano de una bodega en el vecindario SoHo de Manhattan. Sin embargo, en julio de 2025 un tribunal federal de apelaciones de Nueva York revocó la condena y dictaminó que debía ser sometido a un nuevo juicio o ser puesto en libertad. Pero a pesar de que su condena fue revocada ha permanecido en prisión estos meses.

En noviembre de 2025 la fiscalía de Manhattan anunció que lo volvería a procesar, declarando: “Tras una revisión exhaustiva, la fiscalía ha determinado que las pruebas admisibles disponibles respaldan el procesamiento del acusado por los cargos de homicidio en segundo grado y secuestro en primer grado en este caso, y la fiscalía está preparada para proceder”.

Largo misterio de 47 años

Cuando tenía apenas 6 años, Patz desapareció el 25 de mayo de 1979 mientras caminaba hacia una parada de autobús a dos cuadras de su casa. Su caso desencadenó una búsqueda masiva e impulsó el movimiento nacional para colocar fotografías de niños desaparecidos en los cartones de leche.

El cuerpo del niño aún no ha sido encontrado. En mayo de 2012 las autoridades localizaron a Hernández en Nueva Jersey gracias a una pista de su cuñado, pero la fiscalía no pudo encontrar a nadie que hubiese visto al sospechoso con la víctima.

Hernández se mudó de Puerto Rico a principios de la década de 1970 y su familia se estableció en el sur de Nueva Jersey. Tenía 18 años cuando Patz desapareció y confesó posteriormente haber atraído al niño a una bodega donde trabajaba, con la promesa de un refresco y haberlo estrangulado mortalmente. La orden de apelación indica que el detenido afirmó entonces haber metido su cuerpo en una “bolsa de basura” antes de colocarlo en una caja y dejarlo en un basurero a la vuelta de la esquina de la bodega.

En ese momento no especificó el motivo del homicidio, pero negó que se tratara de un acto sexual. Hernández, quien tiene un historial documentado de enfermedades mentales y un bajo coeficiente intelectual (CI), confesó tras aproximadamente siete horas de interrogatorio imprevisto por parte de tres agentes de policía, según el fallo de anulación emitido en julio de 2025. “Inmediatamente después de su confesión, la policía le dijo las advertencias Miranda, inició una grabación de video y le pidió que repitiera su confesión. Lo hizo de nuevo, varias horas después, ante un fiscal adjunto. Durante el juicio, la fiscalía analizó y reprodujo estos videos repetidamente”.

El primer juicio de Hernández, en 2015, donde fue acusado de dos cargos de homicidio y un cargo de secuestro, terminó con el jurado indeciso tras 18 días de deliberaciones. El segundo juicio comenzó en septiembre de 2016 y la fiscalía centró su caso en la confesión de Hernández. Cuando finalmente se llegó a un veredicto, fue declarado culpable de homicidio doloso y secuestro tras nueve días de deliberaciones. Sin embargo, el jurado lo absolvió de homicidio intencional.

La orden de julio de 2025 indicó que durante los alegatos finales la fiscalía reprodujo fragmentos de las confesiones grabadas de Hernández al jurado al menos siete veces. “Durante las deliberaciones de su segundo juicio, el jurado envió al juez tres notas diferentes sobre las confesiones de Hernández”, indica la orden del apelante. “La tercera nota solicitaba al tribunal de primera instancia que explicara si, en caso de que el jurado determinara que la confesión de Hernández, sin la autorización de la Fiscalía ´no fue voluntaria´, debía descartar las confesiones posteriores, incluidas las grabadas en la Fiscalía del condado Camden (CCPO, Nueva Jersey) y la Fiscalía del Distrito de Manhattan”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

Desde julio de 1970 Denise Marie Sheehy desapareció en Queens (NYC), en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU.

Desde 2001 la policía busca a Bianca Lebrón, quien entonces era una niña de 10 años y fue vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School” en Bridgeport (Connecticut). También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019.

Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este mes Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, sorprendió al declararse culpable de la muerte de 8 mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010. En paralelo Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por ese caso.

Veintiocho años después, gracias a avances tecnológicos de ADN, en noviembre de 2025 la policía identificó a un hombre ya fallecido de haber asesinado a una abuela y violado a otra en Long Island (NY). En octubre Richard Bilodeau, empleado de Walmart de 63 años, fue acusado de la violación y brutal homicidio de una adolescente en Long Island (NY) en 1984, poniendo fin a décadas de misterio y especulación en las que tres hombres inocentes pagaron por el crimen.

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En el otoño de 2025 también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos habían sido hallados al otro lado del país, en California. También ese mes Junior Pérez Díaz fue arrestado y acusado de homicidio y secuestro, un día después de que su ex novia, Pamela Alcántara, residente de El Bronx, fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

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