Niño desaparecido en Nueva York: ordenan 3er juicio para hispano sospechoso y sigue misterio policial de 46 años

Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

En julio fue anulado el primer juicio contra el puertorriqueño Hernández, pero ayer la fiscalía de Manhattan anunció que lo volverá a juzgar, declarando: “Tras una revisión exhaustiva, la fiscalía ha determinado que las pruebas admisibles disponibles respaldan el procesamiento del acusado por los cargos de homicidio en segundo grado y secuestro en primer grado en este caso, y la fiscalía está preparada para proceder”.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció el martes que el nuevo juicio comenzará el 1 de junio, indicó NBC News. “Estamos profundamente decepcionados con esta decisión, ya que seguimos convencidos de que el señor Hernández es inocente”, declararon sus abogados, Harvey Fishbein y Alice Fontier, en un comunicado. “Pero estaremos preparados para el juicio y presentaremos una defensa aún más sólida”.

Hernández, actualmente de 64 años, fue condenado originalmente en un segundo juicio en 2017 a entre 25 años y cadena perpetua, tras admitir ante las autoridades que había atraído al niño al sótano de una bodega en el vecindario SoHo.

Sin embargo, en julio, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York revocó la condena y dictaminó que debía ser sometido a un nuevo juicio o ser puesto en libertad. Pero a pesar de que su condena fue revocada permaneció en prisión estos meses.

En el verano el panel de apelación dictaminó que el juez de primera instancia había instruido erróneamente al jurado durante el juicido. El mes pasado otro juez le dio a la fiscalía hasta el 1 de diciembre para decidir si se volvería a juzgar a Hernández, decisión que fue tomada ayer.

Largo misterio de 46 años

Cuando tenía apenas 6 años, Patz desapareció el 25 de mayo de 1979 mientras caminaba hacia una parada de autobús a dos cuadras de su casa. Su caso desencadenó una búsqueda masiva e impulsó el movimiento nacional para colocar fotografías de niños desaparecidos en los cartones de leche.

El cuerpo del niño aún no ha sido encontrado. En mayo de 2012 las autoridades localizaron a Hernández en Nueva Jersey gracias a una pista de su cuñado, pero la fiscalía no pudo encontrar a nadie que hubiese visto al sospechoso con la víctima.

Hernández partió de Puerto Rico a principios de la década de 1970 y su familia se estableció en el sur de Nueva Jersey. Tenía 18 años cuando Patz desapareció y confesó posteriormente haber atraído al niño a una bodega donde trabajaba, con la promesa de un refresco y haberlo estrangulado mortalmente. La orden de apelación indica que el detenido afirmó entonces haber metido su cuerpo en una “bolsa de basura” antes de colocarlo en una caja y dejarlo en un basurero a la vuelta de la esquina de la bodega.

En ese momento no especificó el motivo, pero negó que se tratara de un acto sexual. Hernández, quien tiene un historial documentado de enfermedades mentales y un bajo coeficiente intelectual (CI), confesó tras aproximadamente siete horas de interrogatorio imprevisto por parte de tres agentes de policía, según el fallo emitido en julio. “Inmediatamente después de su confesión, la policía le dijo las advertencias Miranda, inició una grabación de video y le pidió que repitiera su confesión. Lo hizo de nuevo, varias horas después, ante un fiscal adjunto. Durante el juicio, la fiscalía analizó y reprodujo estos videos repetidamente”.

El primer juicio de Hernández, en 2015, donde fue acusado de dos cargos de homicidio y un cargo de secuestro, terminó con el jurado indeciso tras 18 días de deliberaciones. El segundo juicio comenzó en septiembre de 2016 y la fiscalía centró su caso en la confesión de Hernández. Cuando finalmente se llegó a un veredicto, fue declarado culpable de homicidio doloso y secuestro tras nueve días de deliberaciones. Sin embargo, el jurado lo absolvió de homicidio intencional.

La orden de julio de 2025 indica que durante los alegatos finales la fiscalía reprodujo fragmentos de las confesiones grabadas de Hernández al jurado al menos siete veces.

“Durante las deliberaciones de su segundo juicio, el jurado envió al juez tres notas diferentes sobre las confesiones de Hernández”, indica la orden del apelante. “La tercera nota solicitaba al tribunal de primera instancia que explicara si, en caso de que el jurado determinara que la confesión de Hernández, sin la autorización de la Fiscalía “no fue voluntaria”, debía descartar las confesiones posteriores, incluidas las grabadas en la Fiscalía del condado Camden (CCPO, Nueva Jersey) y la Fiscalía del Distrito de Manhattan”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

Desde julio de 1970 Denise Marie Sheehy desapareció en Queens (NYC), en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU. También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019.

Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Veintiocho años después, gracias a avances tecnológicos de ADN, este mes la policía identificó a un hombre ya fallecido de haber asesinado a una abuela y violado a otra en Long Island (NY). En octubre Richard Bilodeau, empleado de Walmart de 63 años, fue acusado de la violación y brutal homicidio de una adolescente en Long Island (NY) en 1984, poniendo fin a décadas de misterio y especulación en las que tres hombres inocentes pagaron por el crimen.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda