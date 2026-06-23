Antetokounmpo a Miami: el cambio que conmociona a la NBA entre Bucks y Heat

Los Milwaukee Bucks y el Miami Heat conmocionaron la NBA este lunes con un gran cambio en el que Giannis Antetokounmpo pasa al Heat a cambio de varios jugadores.

Antetokounmpo, de 31 años, fue traspasado junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del ‘draft’.

De acuerdo a Shams Charania, el Heat enviará a Milwaukee selecciones de primera ronda sin protección en 2031 y 2033, junto con la selección número 13, un intercambio de selecciones en 2030 y una selección de segunda ronda en 2033.

El insider de ESPN también detalló que el cambio entre Miami y Milwaukee no incluye a otro equipo, aunque el acuerdo se hará oficial el 6 de julio que abre la puerta a que se expanda con otros movimientos.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Giannis Antetokounmpo deja un legado en Milwaukee

Giannis Antetokounmpo jugó 13 temporadas con los Bucks. Promedió 24.1 puntos, 9.9 rebotes y 5.0 asistencias en 895 partidos de temporada regular.

Fue seleccionado para jugar en 9 Juegos de las Estrellas. Ganó 1 premio al Jugador Más Mejorado, 1 premio al Jugador Defensivo del Año, 2 premios MVP, 1 premio MVP de las Finales y 1 campeonato de la NBA.

El alero griego logró romper una racha de 50 años sin un título para la franquicia de Milwaukee con un título en 2021, desde que tuvieron a Oscar Robertson y Kareem Abdul Jabbar en 1971.

Por su parte, Herro y Jáquez Jr. recibirán mayor minutos en un nuevo equipo de Milwaukee.

El mexicano viene de quedar segundo en las votaciones al Sexto Hombre del Año tras promediar 15,4 puntos, 5,0 rebotes y 4,7 asistencias en 75 partidos esta temporada.

Mientras que Herro promedió 20,5 puntos, 4,8 rebotes y 4,1 asistencias en 33 partidos esta temporada.

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