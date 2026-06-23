Corte Suprema falla contra rastafari denunció violación de sus derechos religiosos

La Corte Suprema rechazó la demanda de Damon Landor, un ciudadano rastafari que exigía una indemnización tras ser rapado por guardias en una prisión de Louisiana con una votación de 6 a 3.

La medida establece que las leyes federales actuales no autorizan explícitamente a los reclusos a demandar de forma individual a los funcionarios estatales por daños económicos ante la violación de sus derechos religiosos.

En 2020, Damon Landor cumplía los últimos días de una condena de cinco meses por posesión de drogas cuando fue trasladado al Centro Correccional Raymond Laborde, en Louisiana. Por su fe rastafari, Landor mantenía un voto nazareo que le impedía cortarse el cabello, por lo que llevaba rastas que alcanzaban la altura de sus rodillas tras dos décadas de crecimiento, informó CNN.

Detalles del caso de Landor

Pese a que el recluso entregó a los guardias la copia de un fallo judicial de un tribunal de apelaciones de 2017 que avalaba su derecho a conservar el cabello por motivos de fe, los funcionarios penitenciarios desecharon el documento.

Posteriormente, esposaron a Landor a una silla y procedieron a cortarle las rastas. Tras el incidente, el afectado inició una batalla legal amparado en la Ley de Uso Religioso de Tierras y Personas Institucionalizadas (RLUIPA).

La mayoría conservadora de la Corte ratificó la decisión previa del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Los magistrados determinaron que la RLUIPA funciona bajo un esquema de fondos federales y contratos de gastos con los estados, por lo que no permite exigir responsabilidades financieras personales a los trabajadores locales de las prisiones.

El juez Neil Gorsuch, encargado de redactar el argumento principal de la mayoría, rechazó la interpretación de que el financiamiento federal otorgue una vía automática para estas demandas civiles individuales.

Postura de la minoría judicial

La jueza Ketanji Brown Jackson lideró la opinión en contra del fallo, señalando que la decisión debilita las garantías aprobadas por el Congreso y reduce los incentivos para que las autoridades carcelarias estatales respeten las normativas sobre libertad de culto.

“Los presos como Landor, que sufren violaciones de su libertad religiosa en las cárceles estatales, por muy flagrantes que sean, a menudo quedan desamparados”, escribió Jackson. “Y es probable que las vulneraciones de los derechos legales de los presos ocurran con bastante frecuencia, ya que los funcionarios penitenciarios estatales tendrán pocos incentivos para acatar la ley federal, incluso si se les presenta por escrito”.

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