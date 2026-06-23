Desaparece camiseta de Iker Casillas del Mundial 2010 en un museo de España

La camiseta utilizada en el Mundial de Sudáfrica 2010 por Iker Casillas, portero titular de la selección española que se proclamó campeón en aquel torneo, y que donó en el Museo Legends de Madrid ha desaparecido de este espacio, según se conoció este martes.

Por medio de un comunicado, el Museo Legends anunció este martes la desaparición de una de las piezas “más emblemáticas” de su colección.

El museo notificó la ausencia de dicha camiseta durante una revisión “rutinaria” efectuada este martes.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/EtyELm4hT0 — LEGENDS – The Home of Football (@museolegends) June 23, 2026

Iker Casillas, héroe de España en el Mundial de Sudáfrica 2010

La camiseta de Iker Casillas fue la que usó durante la final del Mundial de 2010 contra Países Bajos.

En aquel partido, Casillas tuvo varias paradas clave, incluso un mano a mano contra Arjen Robben cuando el partido estaba 0-0. España quedó campeón luego de un gol de Andrés Iniesta en tiempo suplementario.

El guardameta español era el capitán de la selección y fue quien levantó la Copa del Mundo, la primera de España.

Casillas fue uno de los héroes cuando los españoles se alzaron campeones y consiguieron su primera estrella, siendo uno de los puntos del museo en Madrid que reúne más visitas.

“Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido”, confirmó la organización del museo en su nota.

Por el momento, no se conocen más detalles de lo sucedido y desde el departamento de comunicación aseguran que “cualquier novedad” en relación a la desaparición de dicha prenda será comunicada por los “canales oficiales” del museo.

El Museo Legends es una de las mayores experiencias inmersivas del mundo dedicada a la historia del fútbol, ubicado en pleno corazón de Madrid junto a la Puerta del Sol y alberga reliquias y objetos de este deporte.

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