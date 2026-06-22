Estados Unidos recupera a Christian Pulisic para el duelo ante Turquía

Christian Pulisic regresó el lunes a los entrenamientos con sus compañeros de la selección estadunidense tras perderse su último partido del Mundial por una lesión en la pantorrilla.

Pulisic participó en el calentamiento y en ejercicios con balón durante los 15 minutos de entrenamiento abiertos a la prensa en el Condado de Orange.

El equipo no ofreció ninguna actualización oficial sobre el estado del centrocampista del AC Milan, quien solo ha podido jugar una intensa mitad en el Mundial que disputan los estadunidenses, invictos en su país.

Pulisic sufrió la lesión en la pantorrilla dos días antes de la victoria por 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pulisic entrenó aparte de sus compañeros entre los dos primeros partidos, por lo que su regreso al equipo completo fue, obviamente, alentador. Durante su ausencia, se había limitado a ejercicios en el gimnasio, entrenamiento de fuerza y trabajo ligero con balón.

Compañeros esperan su regreso

“Es una situación difícil cuando estás pasando por una lesión leve”, dijo el lunes su compañero de equipo estadunidense, Alex Zendejas.

Y comentó: “Es un torneo importante donde, obviamente, todos queremos estar al 100 por ciento, pero no hablamos de la lesión ni del momento por el que está pasando Pulisic. Hablamos de otras cosas, intentamos distraerlo. Simplemente estamos ahí para él”.

Estados Unidos finaliza la fase de grupos el jueves por la noche en el estadio SoFi contra Turquía en un partido intrascendente tanto para los estadunidenses, ganadores del grupo, como para los turcos, ya eliminados.

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