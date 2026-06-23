Expulsan a narrador paraguayo por llamar ladrones a varias autoridades de la FIFA

El comentarista paraguayo Jorge ‘Chipi’ Vera fue sancionado por la FIFA y le retiró la acreditación de forma definitiva para cubrir el Mundial 2026 dentro y fuera de los estadios, luego de insultar a las autoridades del organismo y al árbitro en la transmisión en vivo del juego Turquía vs Paraguay el pasado 19 de junio.

El periodista deportivo estalló cuando el árbitro Iván Barton expulsó del juego al paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca al confrontarse con el turco Mert Müldür, una acción que está prohibida a partir de este Mundial como parte de una nueva regla que busca evitar insultos racistas.

Cuando ‘Chipi’ Vera se enteró de la decisión, inmediatamente empezó a calificar de “ladrones” al colegiado y a las autoridades de FIFA, acusándolos de “matar al fútbol”. Más adelante las palabras subieron de todo y se convirtieron en palabras altisonantes.

Jorge ‘Chipi’ Vera expuso el caso

Fue el mismo Jorge ‘Chipi’ Vera quien anunció que la FIFA le había retirado sus acreditaciones, por lo que no podrá ya participar en ningún tipo de cobertura para la cadena ABC de Paraguay, medio para quien transmitía en esta Copa del Mundo.

El comentarista ofreció disculpas por su actuar y las palabras ofensivas que emitió, disculpas que extendió a la audiencia, sus compañeros de trabajo, los patrocinadores y su familia, puntualizando que dirigió un descargo en específico a la FIFA.

“Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice”, expuso.

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0 — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

Comunicado de la cadena ABC

Por su parte, la cadena ABC emitió un comunicado que confirma la sanción de la FIFA por los “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

Agrega que la revocación de la acreditación del comentarista se da “en estricto cumplimiento de las directivas de la FIFA y la licenciataria, por lo que separó a Jorge ‘Chipi’ Vera de la cobertura oficial y programas vinculados a la competencia.

“Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación. Las disculpas fueron presentadas, el error fue admitido y las medidas correctivas fueron adoptadas de inmediato.

La medida priva a un profesional de su principal herramienta de trabajo en la competencia futbolística más importante del mundo. Con ello se desconoce la trayectoria de décadas, caracterizada por el respeto, el profesionalismo y el cumplimiento de normas que rigen el ejercicio periodístico y las coberturas deportivas nacionales e internacionales”.

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