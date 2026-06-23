Infantino confirmó que Donald Trump entregará la Copa del Mundo al campeón en la final en New York

Era un secreto a voces, pero en un hueco de su ajetreada agenda mundialista con múltiples vuelos por las sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este martes en una entrevista que Donald Trump se le unirá en la gran final del 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey para entregar el trofeo de campeón.

“Estaremos juntos con el presidente [Trump] disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, señaló Infantino en el programa Fox&Friends, de la cadena televisiva predilecta del mandatario norteamericano.

Will President Trump hand out the World Cup trophy? FIFA President Gianni Infantino clears up the rumors, confirming a joint presentation at the final.



FIFA PRES: "We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course,? pic.twitter.com/MEib0K552M — FOX & Friends (@foxandfriends) June 23, 2026

“Estamos juntos todo el tiempo”, bromeó el titular de la FIFA, convertido desde hace tiempo en un estrecho aliado del líder republicano. Infantino incluso le llevó el año pasado al magnate el trofeo de la Copa del Mundo hasta el icónico Salón Oval, en la Casa Blanca.

Trump entregó el trofeo en el Mundial de Clubes 2025

El año pasado, Trump protagonizó un momento viral en la final del Mundial de Clubes, en el mismo estadio MetLife, cuando se quedó junto a los jugadores del Chelsea -el campeón, con el argentino Enzo Fernández como una de sus figuras- en el instante en que el capitán Reece James levantó el trofeo.

Segundos después de que empezaran las celebraciones, Infantino se acercó hacia donde estaba Trump para acompañarlo hasta el otro lado de la tarima, para que solo los integrantes del plantel del equipo londinense quedaran en primer plano.

La particular escena podría repetirse -o asemejarse- en la tarde del 19 de julio, luego de que termine la final de la Copa del Mundo.

Hasta ahora, Trump ha estado notablemente ausente del torneo, y de hecho no asistió ni al partido inaugural de la selección de Estados Unidos contra Paraguay -en Los Ángeles- ni al encuentro posterior contra Australia en Seattle, en el que el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino aseguró la clasificación a la siguiente fase tras la segunda victoria al hilo.

Tras aquella primera goleada sobre Paraguay, Trump se limitó a usar su red Truth Social para felicitar al seleccionado nacional. “¡Felicidades al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, ante un muy buen equipo de Paraguay! ¡A seguir así!“, arengó.

Congratulations to Team USA on their Big Win, 4-1, over a very good Paraguay team. Keep it going! President DJT



( TS: Jun 13 2026, 10:50 AM ET )??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/3r524VsP8j — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 13, 2026

Dialogó de Trump con Mauricio Pochettino

El día previo a aquel partido, Trump había dialogado por teléfono con Pochettino para darle un mensaje de apoyo al entrenador y a todo el plantel. “Solo quería decirte que eres un tipo fantástico. Un fantástico entrenador”, le dijo el magnate al ex director técnico del Tottenham.

“Estoy al tanto de tu récord y de tu éxito. Sé lo grandiosos que son los jugadores. Tienes grandes posibilidades de llegar a la final. Solo quiero desearte mucha suerte”, amplió, entusiasta. Estados Unidos se convirtió en una de las gratas sorpresas de la Copa del Mundo.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

Pese a su cargada agenda, Trump sí estuvo presente en el tercer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, en la única derrota de los Knicks -a la postre campeón- contra San Antonio Spurs en la serie. El presidente recibió muestras de desaprobación cuando apareció en imagen en las pantallas gigantes.

Seguir leyendo:

Estados Unidos aplastó 4-1 a Paraguay y da golpe sobre la mesa en el Mundial 2026

Estados Unidos recupera a Christian Pulisic para el duelo ante Turquía

Pochettino hace historia al llevar a EE.UU. a la siguiente ronda: “Tenemos que creer que podemos ganar”