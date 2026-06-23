Nueva York estudia una candidatura olímpica histórica: Lake Placid y NYC apuntan a los Juegos de Invierno de 2042

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la creación de un comité exploratorio que analizará la viabilidad de una candidatura conjunta entre Lake Placid y la Ciudad de Nueva York para albergar unos futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

La iniciativa busca evaluar si el estado puede competir por la organización de la cita olímpica de 2042, la primera edición potencialmente disponible para una nueva sede estadounidense.

“Es hora de que la llama olímpica vuelva a Nueva York”, afirmó Hochul al presentar el proyecto, que se desarrollará durante aproximadamente un año antes de emitir recomendaciones oficiales. El estudio no implica una candidatura formal, pero representa el primer paso para determinar si el estado cuenta con las condiciones necesarias para presentar una propuesta ante el Comité Olímpico Internacional.

Un modelo inspirado en Milán-Cortina

La propuesta contempla un formato de sedes compartidas similar al utilizado por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde distintas ciudades albergan competencias en función de su infraestructura y características geográficas. Bajo esa fórmula, Lake Placid acogería la mayoría de las disciplinas de nieve y hielo, mientras que Nueva York aportaría su capacidad hotelera, de transporte y de organización de grandes eventos internacionales.

Entre los integrantes del comité figura el asambleísta Robert Carroll, quien ha defendido públicamente la posibilidad de replicar en el estado el modelo italiano. La presidencia del grupo estará a cargo de Ashley Walden, máxima responsable de la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico.

El legado olímpico de Lake Placid

Lake Placid ocupa un lugar especial en la historia del deporte estadounidense. La localidad de las montañas Adirondack fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1932 y 1980, convirtiéndose en una de las pocas ciudades del mundo que ha organizado 2 veces la competencia.

Su edición de 1980 es recordada por el llamado “Milagro sobre hielo”, cuando la selección masculina de hockey de Estados Unidos derrotó contra todo pronóstico a la poderosa Unión Soviética en uno de los momentos más emblemáticos de la historia olímpica.

Hochul destacó que las instalaciones construidas para aquellas competencias continúan en uso y que el estado ha invertido cerca de $750 millones de dólares en su modernización durante los últimos años. Esa infraestructura renovada fue un factor clave para que Lake Placid fuera seleccionada como sede de respaldo para algunas pruebas de deslizamiento de los Juegos de Milán-Cortina 2026, ante los retrasos registrados en Italia.

El factor climático juega a favor

Uno de los argumentos más sólidos para una eventual candidatura está relacionado con el cambio climático. Diversos estudios han advertido que el aumento de las temperaturas reducirá significativamente el número de ciudades capaces de albergar Juegos Olímpicos de Invierno en las próximas décadas.

Según investigaciones recientes citadas por autoridades estatales, Lake Placid se encuentra entre las pocas sedes olímpicas históricas que podrían mantener condiciones climáticas suficientemente estables hacia 2050 para organizar competencias de nieve y hielo. Ese factor podría convertirse en una ventaja estratégica a medida que el Comité Olímpico Internacional prioriza ubicaciones con mayor seguridad climática.

El comité exploratorio analizará además aspectos financieros, legales, operativos y logísticos antes de entregar un informe final a los líderes estatales. A partir de esas conclusiones, Nueva York decidirá si avanza o no hacia una candidatura formal.

Aunque todavía faltan muchos años para una eventual elección, la iniciativa abre la puerta a que el estado vuelva a ocupar un lugar central en el movimiento olímpico mundial. Si el proyecto prospera, combinaría la tradición deportiva de Lake Placid con la proyección internacional de la Ciudad de Nueva York en una propuesta sin precedentes para unos Juegos de Invierno en EE.UU.

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