Nueva York destina $74 millones para modernizar sistemas de agua y alcantarillado: qué ciudades recibirán fondos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de $74 millones de dólares destinada a proyectos de agua potable y alcantarillado en distintas comunidades del estado. La medida busca modernizar infraestructuras esenciales, proteger la salud pública, mejorar la calidad del agua y evitar que los costos de estas obras se traduzcan en fuertes aumentos para los usuarios.

La aprobación fue otorgada por la junta directiva de la New York State Environmental Facilities Corporation (EFC), que dio luz verde a un paquete de financiamiento asequible y subvenciones para municipios de diferentes regiones. Según el estado, los proyectos beneficiados ya superaron las evaluaciones ambientales requeridas y cumplen con los estándares técnicos exigidos por los programas de financiamiento.

Fondos estatales y federales para infraestructura hídrica

Los recursos aprobados combinan dinero estatal y federal a través de los fondos rotatorios de agua limpia y agua potable, mecanismos que movilizan más de $1,000 millones al año en préstamos de bajo costo y ayudas económicas para gobiernos locales.

Además, parte del financiamiento proviene de los programas estatales de mejora de infraestructura hídrica, que desde 2015 han permitido reducir en más de $8,300 millones los costos que normalmente habrían recaído sobre los contribuyentes y usuarios de servicios públicos.

La administración estatal sostiene que estas inversiones son clave para reemplazar sistemas envejecidos, mejorar la resiliencia ante fenómenos climáticos extremos y garantizar el acceso a agua segura para miles de familias.

Las localidades que recibirán financiamiento

Entre los proyectos aprobados figura el del pueblo de Athens, en la región capital, que recibirá $1,8 millones para planificar y construir mejoras en su sistema de alcantarillado sanitario. El objetivo es reducir filtraciones y proteger la calidad del agua del río Hudson.

También en esa región, la ciudad de Troy obtuvo $15,6 millones en subvenciones federales y financiamiento de bajo costo para instalar un nuevo sistema de control de corrosión y modernizar componentes de su planta de tratamiento de agua, una obra que mejorará la confiabilidad del servicio.

En el centro del estado, el pueblo de Lenox recibirá $660,000 para extender la red de agua potable y conectar decenas de viviendas que actualmente dependen de pozos privados. Por su parte, Skaneateles contará con $4,4 millones para ampliar su sistema de distribución mediante nuevas tuberías, una estación de bombeo y un tanque elevado de almacenamiento.

Obras para mejorar la calidad del agua

La región de Finger Lakes también figura entre las beneficiadas. Honeoye Falls recibirá $17,8 millones para modernizar una planta de tratamiento de aguas residuales que opera desde la década de 1930 y avanzar en obras destinadas a mejorar la calidad del agua en Honeoye Creek.

En Mohawk Valley, el condado de Oneida obtuvo $8,1 millones para desarrollar un sistema de desinfección ultravioleta en una planta de control de contaminación hídrica. Según las autoridades, la iniciativa contribuirá a proteger la calidad del agua en el río Mohawk.

El pueblo de Wilna recibirá $154,527 para actualizar una planta de tratamiento de aguas residuales que presta servicio a la aldea de Herrings, mientras que Endicott accederá a $23,1 millones en subvenciones y financiamiento sin intereses para mejorar su planta de tratamiento.

En la región de Catskills, Margaretville obtuvo $1,5 millones para reemplazar un tanque de almacenamiento obsoleto, instalar nuevos medidores y actualizar los sistemas de control y telemetría. En tanto, en el oeste de Nueva York, Alden recibirá $532,560 para crear el Distrito de Agua de Cayuga Creek, una obra que permitirá brindar un suministro más seguro y confiable a residentes que actualmente dependen de pozos privados con problemas de funcionamiento.

Las autoridades estatales destacaron que estas inversiones no solo fortalecerán la infraestructura hídrica de Nueva York, sino que también impulsarán la creación de empleos en construcción e ingeniería, al tiempo que ayudarán a las comunidades a enfrentar desafíos ambientales y de crecimiento poblacional durante las próximas décadas.

Sigue leyendo:

* Mamdani aprueba histórica regulación laboral frente a las olas de calor en NY

* El plan presupuestario de Trump reaviva el riesgo de indigencia extrema en Nueva York

* Reforma laboral federal deja sin cupones de alimentos SNAP a miles de ciudadanos en Nueva Jersey