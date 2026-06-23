Secretario de Defensa, Pete Hegseth, propone a De la Espriella reforzar la alianza contra el narcotráfico

WASHINGTON – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, por su victoria en las elecciones y lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región.

En un mensaje publicado en la red social X, Hegseth afirmó: “Invitamos a su próxima Administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Cárteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio”.

El jefe del Pentágono calificó además de “histórica” la victoria electoral de Espriella, conocido como “El Tigre”, en un nuevo gesto de respaldo de la Administración de Donald Trump hacia el político de ultraderecha que se impuso en el balotaje con el 49.66% de los votos, frente al 48.7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda, a falta de la oficialización de los resultados.

La invitación de Hegseth llega después de que Trump revelara ayer que habló telefónicamente con el colombiano tras los comicios y alabara su triunfo.

“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, señaló el mandatario al explicar su respaldo, durante un acto abierto a la prensa en el Despacho Oval.

Este mismo lunes, Trump publicó un mensaje en la red social Truth en el que felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria y dijo que espera “construir una relación poderosa” con Colombia.

La victoria del ultraderechista marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.

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