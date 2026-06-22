Iván Cepeda anuncia impugnación de miles de mesas electorales tras perder las elecciones en Colombia

La campaña del candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, anunció el inicio de un proceso legal para impugnar 33,000 mesas de votación en todo el territorio colombiano durante la fase de escrutinio oficial, luego de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que otorgan una ventaja estrecha al aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella.

El enfoque inmediato de la coalición Pacto Histórico se centrará en la verificación jurídica de los votos emitidos. Los equipos legales de la campaña iniciaron las acciones formales para someter a revisión el total de las mesas señaladas.

“Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio”, declaró Cepeda.

Reconocimiento del preconteo y margen electoral

El reporte del preconteo, con el 99.91% de las mesas informadas, registra 12.9 millones de votos (49.65%) para Abelardo de la Espriella frente a 12.7 millones de votos (48.70%) para Iván Cepeda. A pesar de la impugnación masiva de las mesas, el candidato de izquierda validó la legalidad de los datos preliminares emitidos durante la jornada.

“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, declaró el izquierdista. “Lo hemos afirmado: el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial”

La jornada electoral registró un nivel de participación ciudadana del 63.57%. Tras los resultados, el sector liderado por Cepeda manifestó su disposición a establecer canales de concertación con las fuerzas políticas del país bajo condiciones de respeto mutuo, al tiempo que ratificó que mantendrán la actividad política para preservar los avances institucionales del actual gobierno.

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