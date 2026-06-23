Sin filas, pero sin pausas: el Alto Manhattan votó en medio de una guerra política sin cuartel

No había filas interminables. Tampoco momentos de calma.

En los centros de votación del Alto Manhattan, los electores llegaban de manera constante, como una corriente a apacible que no se detenía. Entraban, votaban y salían. Minuto tras minuto. Durante un recorrido por seis colegios electorales de Washington Heights, en el corazón de la llamada ‘Pequeña República Dominicana’ de Nueva York, El Diario encontró una escena poco común para un día final de elecciones primarias del partido demócrata: una afluencia permanente de votantes y una campaña electoral que parecía todavía viva en cada esquina.

Para muchos trabajadores electorales y observadores consultados, la participación registrada este martes no se parecía a la de otras contiendas internas demócratas.

“En comparación con las jornadas anteriores que he participado, estoy seguro de que es más alta. Puedo proyectar que tendremos un porcentaje de participación mayor que en procesos similares anteriores, donde en el caso de Espaillat siempre se daba por contado que ganaba. Ahora como que se tuvo que mover más porque encontró alguien que le ronca en la cueva”, comentó un trabajador electoral puertorriqueño que pidió reserva de su identidad.

La movilización fue el capítulo final de una de las campañas internas demócratas más intensas, polarizadas y controversiales que recuerdan muchos residentes del Distrito Congresional 13 de Nueva York (NY-13), una jurisdicción que incluye Washington Heights, Inwood, Harlem, East Harlem y sectores del sur de El Bronx.

La batalla enfrentó al congresista Adriano Espaillat, una de las figuras más consolidadas de la política dominicana en Estados Unidos, con Darializa Avila Chevalier, una candidata progresista respaldada por el alcalde Zohran Mamdani.

Pero más allá de los nombres, la elección terminó convirtiéndose en un referéndum sobre el futuro político de una comunidad que durante décadas ha servido de laboratorio para el liderazgo hispano en Nueva York.

El Diario recorrió seis centros electorales en donde no se registraron pausas de votantes. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Una sensación distinta

En las primarias demócratas de 2024, Espaillat obtuvo cerca del 80% de los votos. Sin embargo, menos de uno de cada cinco electores registrados acudió a las urnas. Más del 80% decidió quedarse en casa.

Esta vez la sensación era distinta, aunque al cierre de esta edición no se contaba con balances claros de los niveles reales de participación.

El Distrito 13 alberga algunas de las mayores concentraciones de pobreza hispana de Manhattan, comunidades afectadas por el desplazamiento residencial producto del aumento de las rentas y vecindarios donde históricamente la desconfianza hacia la política convive con bajos niveles de participación electoral en consultas internas partidistas.

Sin embargo, la intensidad de la campaña pareció romper parcialmente esa apatía.

A pocos metros de los centros de votación aún permanecían carpas, activistas repartiendo propaganda y simpatizantes llamando a votar por una u otra opción en las horas finales de la jornada.

Termina una guerra

Durante semanas, la contienda estuvo marcada por una encarnizada batalla en redes sociales y medios comunitarios.

Las acusaciones cruzadas fueron constantes: cuestionamientos sobre la relación de Espaillat con desarrolladores inmobiliarios, ataques a las posiciones ideológicas de Avila Chevalier y controversias relacionadas con símbolos sensibles para la comunidad dominicana.

“Que si esta candidata ofendió la bandera dominicana. Que si Espaillat está vinculado con las mafias inmobiliarias. Que si ella es una socialista con ideas rarísimas, que no conoce realmente a los dominicanos. Que si él no ha hecho nada en nueve años. Eso es lo que uno ha visto en estos días en los medios y las redes. De verdad que con 40 años viviendo aquí no había visto nada igual”, comentó Luisa Robles, residente del Alto Manhattan.

Para muchos analistas políticos, el resultado también servirá para medir la capacidad de influencia del alcalde Zohran Mamdani dentro de las comunidades hispanas de la ciudad, particularmente después de los buenos resultados obtenidos por su movimiento político en varias zonas de mayoría latina.

Priscilla Núñez: “dio vergüenza la campaña tan sucia que le realizaron a nuestra candidata”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Una comunidad dividida

Las conversaciones a las puertas de los centros de votación reflejaban una comunidad profundamente dividida. Por ejemplo, Priscilla Núñez, residente dominicana de Washington Heights, aseguró que votó por Avila Chevalier.

“Ella es el futuro, es sangre nueva. El incumbente Adriano Espaillat tiene nueve años aquí y no ha hecho nada por Washington Heights. Ella trae planteamientos muy claros de inclusión y vivienda asequible. Esta campaña ha sido brutal e injusta para ella. La han abusado en todo el término de la palabra. No ha sido nada limpia”, expresó.

A pocos kilómetros de distancia, la quisqueyana Manola Almonte defendía la continuidad del actual congresista.

“Nosotros debemos apostar a la experiencia y a una persona que por años ha dejado en alto el nombre de los dominicanos. Vivimos tiempos en que no necesitamos experimentos extraños de personas que se han definido como comunistas y que además se han atrevido a ofender la bandera más bella del mundo, que es la dominicana”, manifestó.

Manola Almonte: “Nosotros los dominicanos no estamos para experimentos socialistas”. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

El peso simbólico de la jornada

En una comunidad donde tradicionalmente las internas demócratas transcurrían con resultados previsibles y escasa emoción, la campaña de 2026 logró algo inusual: convertir una elección de candidatos en un acontecimiento político seguido con intensidad por miles de dominicanos, puertorriqueños, afroamericanos y latinos del norte de Manhattan y el sur de El Bronx.

Entre volantes, banderas, debates familiares y acusaciones cruzadas, el corazón político de la diáspora quisqueyana todo parece indicar que cuando siente que hay algo en juego, sabe cómo hacerse escuchar en las urnas.

En cada esquina de St Nicholas y la calle 181 los promotores del voto de ambos candidatos no tuvieron pausas. (Fotos: Fernando Martínez – Impremedia – Montaje: Gemini)

El dato:

En toda la ciudad de Nueva York estuvieron en juego las candidaturas demócratas de decenas de posiciones que ayudarán a definir el rumbo político de la próxima década, incluyendo 26 escaños de la Cámara de Representantes federal, puestos de la Asamblea Estatal y varias contiendas para el Concejo Municipal.

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