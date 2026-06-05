Candidatos demócratas al Congreso por el Distrito 13 de NY debatirán el 17 de junio en Telemundo

Telemundo 47 anunció la realización de un debate en español entre los cuatro aspirantes demócratas que buscan representar al Distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El encuentro se celebrará el próximo 17 de junio y contará con la participación del congresista Adriano Espaillat, quien busca la reelección, así como de los candidatos Darializa Ávila Chevalier, Theo Chino-Tavárez y Óscar Romero.

Según informó la cadena, el debate tendrá una duración de una hora y se desarrollará íntegramente en español. La moderación estará a cargo de Allan Villafana, conductor del programa Enfoque, y de la periodista política Yolanda Vásquez.

La transmisión en vivo comenzará a la 1:00 p.m. a través de las plataformas digitales de Telemundo 47 y de su canal de YouTube. Además, será retransmitida por televisión el 21 de junio durante una edición especial de una hora del programa Enfoque.

Dave Manney, vicepresidente de Noticias de Telemundo 47 y NBC 4 Nueva York, destacó que el objetivo es ofrecer a los votantes información que les permita tomar decisiones informadas antes de las elecciones primarias.

“Telemundo 47 y NBC 4 cuentan con un historial probado en la organización de debates imparciales y de fondo, lo que ayuda a los votantes a tomar decisiones informadas en las urnas”, afirmó Manney en un comunicado.

Agregó que la realización del debate en español permitirá conocer mejor las posiciones de los candidatos sobre los temas que afectan al distrito.

Telemundo 47 también señaló que su audiencia mantiene una fuerte presencia en sectores del norte de Manhattan y el oeste de El Bronx, áreas que forman parte del Distrito 13.

La cadena destacó además que, durante mayo, su noticiero de las 6:00 p.m. fue el más visto en el mercado de Nueva York entre los adultos de 25 a 54 años, independientemente del idioma, un logro que aseguró alcanzar por primera vez desde que comenzaron las mediciones televisivas modernas hace más de dos décadas.

El Distrito 13 de Nueva York abarca gran parte del norte de Manhattan y sectores de El Bronx, y cuenta con una importante población hispana.

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