Mamdani anuncia respaldo a Darializa Avila para llegar al Congreso: ‘Hay que abolir a ICE’

La arena política en Nueva York se prepara para los comicios de mitad de término, que el próximo 23 de junio en las elecciones primarias definirán quiénes serán los candidatos que se medirán en los comicios generales de noviembre, y la líder comunitaria de origen dominicano Darializa Avila, acaba de anotarse un respaldo de mucho peso en su aspiración para llegar al Congreso.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se montó al barco de la aspirante socialdemócrata, quien pretende desbancar al congresista Adriano Espaillat de la curul del Distrito 13 del Alto Manhattan a la Cámara de Representantes en la que ha estado desde 2017.

Así lo anunció este jueves el burgomaestre en diálogo con El Diario, donde reveló que apoya a la líder comunitaria, quien hizo parte de su campaña a la Alcaldía en el norte de Manhattan y el oeste de El Bronx, porque comparte la convicción de que los neoyorquinos merecen algo mejor.

El Alcalde agregó que en momentos en que ICE y la administración federal están persiguiendo a la comunidad inmigrante y latina, es urgente llevar a Washington a una defensora de los derechos de los más vulnerables.

“Una de las razones por las que estoy respaldando a Darializa es por el hecho de que ella no es alguien que cree en las cosas sino que es alguien que ha luchado por las cosas. Ella se ha asegurado de liberar vecinos que han sido detenidos por ICE”, dijo Mamdani.

“Y es vitalmente importante enviar a Washington DC a una defensora que entiende que no hay que reformar a una agencia como esa, (hay que acabarla) porque es una agencia que ha sido construida con crueldad cuando se trata de hacer cumplir las leyes de inmigración y Darializa es la persona que puede llevar esa humanidad para que Washington entienda ese asunto”, destacó el jefe de la Gran Manzana.

El Alcalde de la Gran Manzana mencionó además que urge que al Congreso llegue una voz que venga directamente de la comunidad y recalcó que tiene confianza en que la aspirante dominicana tras derrotar en las urnas a Espaillat, de 71 años, podrá convertirse en una voz fuerte en Washington con el apoyo de los latinos.

“Yo no estaría sentado aquí siendo el Alcalde de la Ciudad de Nueva York si no fuera por el apoyo de los latinos. Los latinos me dieron una oportunidad en las elecciones primarias, lo que fue una clave fundamental en nuestra coalición y sigue siendo una parte importante de la coalición en nuestro gobierno”, dijo el mandatario local, al tiempo que destacó que tiene fe en que Darializa Avila impulsará cambios a favor de la asequibilidad.

“Y lo que hemos visto una y otra vez es que cuando se trata de la crisis de asequibilidad, los latinos son los más golpeados con inseguridad de vivienda en nuestra ciudad. Y también cuando se trata de neoyorquinos dominicanos, hemos visto que muchísimos han sido desplazados de la ciudad en los últimos años, debido al altísimo costo de vida”, dijo Mamdani.

Mamdani anuncia respaldo a Darializa Avila para llegar al Congreso. Cortesía Crédito: Cortesía Campaña Darializa Avila | Impremedia

“Por eso estoy muy emocionado de respaldar a una hija de inmigrantes dominicanos quien ha vivido batallando, y quien sé que va a ser una defensora, no solo para los votantes de su distrito sino francamente de todos los que sienten que los políticos los han dejado relegados”, agregó el mandatario.

La aspirante al Congreso, quien proviene de una familia de clase trabajadora que trabaja como gestora de casos, se mostró complacida con el respaldo de Mamdani y señaló que está lista para llegar a la Legislatura federal y quitarle la curul a Espaillat.

“Estoy muy orgullosa de este respaldo, porque soy alguien que empezó a tocar puertas por su campaña cuando él (Mamdani) todavía estaba en 1% de apoyo. Y siempre he visto la política que ha presentado a la Ciudad como una política que lucha por la gente trabajadora, y entonces para mi, estar al lado de él y contar con su apoyo, me emociona tanto porque sé que podemos luchar por esas políticas en el nivel federal”, dijo la joven candidata.

“Vamos a luchar por vivienda universal, porque la vivienda asequible sea para todos y no solo en Nueva York sino también en todo el país. Vamos a asegurarnos de abolir a ICE para proteger a nuestras comunidades inmigrantes. Y vamos a invertir en nuestros bebés, en nuestras casas, con financiamiento completo para las escuelas, asegurarnos de que los padres puedan costear el ponerle comida en la mesa a sus hijos y darle a nuestros niños todo lo que ellos necesitan y que lo que nuestras comunidades enteras necesitan”, agregó la también educadora, quien insistió que acabar con ICE, que fue creada hace 23 años, será una de sus prioridades.

“Necesitamos abolir ICE. Esa es la solución para todo esto. ICE nunca debió existir. En primer lugar, yo soy mayor que esa institución. Yo viví en un mundo en el que ICE no existía y podemos regresar a ese mundo en el que ICE no aterrorizaba a nuestras comunidades. Necesitamos invertir en programas que nos permitan expandir vías para lograr la ciudadanía, permitir a los inmigrantes integrarse a la comunidad”, dijo la aspirante.

El representante Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, habla con los periodistas a las afueras del centro de detención Delaney Hall, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Seth Wenig | AP

“De hecho, la comunidad ya ama a los inmigrantes y los apoya, pero tenemos que asegurarnos de que le quitemos recurso a una institución como ICE que está causando daño y poner esos recursos en instituciones que apoyen a las comunidades y las hagan sentir seguras”, concluyó la candidata política, de 32 años.

Además del alcalde Mamdani, Darializa cuenta con el apoyo de UAW Region 9A, Sunrise Movement National, Indivisible National, Justice Democrats, NYC-DSA, Sunrise NYC, Our Revolution, Uptown Community Democrats, Indivisible Inwood, Jewish Voice for Peace, el senador estatal Robert Jackson, el concejal Chi Ossé, la asambleísta y candidata al Congreso por el distrito NY-7 Claire Valdez, el senador estatal Jabari Brisport, la concejal Shahana Hanif y el excongresista Jamaal Bowman.