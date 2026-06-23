Trump propone casi duplicar el costo para obtener la ciudadanía estadounidense

La Administración del presidente Donald Trump propuso casi duplicar el costo de las solicitudes de ciudadanía estadounidense, una medida que elevaría la tarifa hasta $1,330 dólares y eliminaría beneficios que actualmente reducen el costo para inmigrantes de bajos ingresos.

La iniciativa fue presentada el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de una revisión de las tasas migratorias. De aprobarse, el precio de los trámites en papel aumentaría de $760 dólares a $1,330 dólares, mientras que las solicitudes electrónicas pasarían de $710 dólares a $1,280 dólares.

El plan también incrementaría en $645 dólares la tarifa que deben pagar quienes buscan que el Gobierno reconsidere una solicitud de ciudadanía previamente rechazada.

Las modificaciones aún no entrarán en vigor. Antes deberán superar un período de consulta pública de 60 días, durante el cual ciudadanos y organizaciones podrán presentar comentarios sobre la propuesta.

El DHS argumentó que el objetivo es que las solicitudes de naturalización cubran la totalidad de sus costos administrativos.

“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios”, señaló la dependencia en el documento oficial.

La propuesta supone un cambio respecto a políticas aplicadas en años anteriores, cuando las administraciones federales mantuvieron tarifas relativamente más bajas para incentivar que los residentes permanentes legales completaran el proceso de naturalización.

Otro de los cambios planteados es la eliminación de exenciones y descuentos para personas cuyos ingresos familiares se sitúan en niveles iguales o inferiores al 400 % del umbral federal de pobreza, una medida que podría afectar especialmente a solicitantes con recursos limitados.

Organizaciones rechazan la propuesta

La reacción de organizaciones defensoras de inmigrantes fue inmediata. Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, afirmó que la casi duplicación de las tarifas “crea un obstáculo indebido” para quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Según Awawdeh, muchos inmigrantes han cumplido durante años con los requisitos exigidos por el Gobierno, incluidos los exámenes de inglés y educación cívica. “El aumento de las tasas supone una carga y, para algunos, cerrará de hecho la puerta a la consecución de la promesa de Estados Unidos”, sostuvo.

Las críticas también llegaron desde otras organizaciones. Allen Shao King, director de servicios legales de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, cuestionó que el incremento se proponga poco después de que el Congreso aprobara un paquete de $70,000 millones de dólares destinado al financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

La propuesta se suma a otras medidas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en una agenda que ha endurecido los procedimientos para acceder a beneficios migratorios y ha puesto el foco en la detección de posibles fraudes en los procesos de naturalización.

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