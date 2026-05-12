Trump prevé que el Supremo fallará en contra de su Administración en caso de ciudadanía por nacimiento

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que los jueces del Tribunal Supremo fallarán en contra de su Administración en el caso de la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados.

En una extensa publicación en Truth Social el domingo, el mandatario afirmó que jueces nombrados por él al máximo foro podrían sumarse a los liberales en la decisión, lo que, a su juicio, sería perjudicial para EE.UU.

“Elijo a las personas para que ayuden a nuestro país, no para que lo perjudiquen; y ahora, basándome en lo que presencié recientemente al ser el primer presidente en la historia en asistir a una sesión de la Corte Suprema —un hecho que ni siquiera fue reconocido ni mencionado por la Corte, por respeto al cargo presidencial (¡algo que no pasó desapercibido para los medios de «noticias falsas»!)—, esta dictaminará en nuestra contra respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento, convirtiéndonos en el único país del mundo que practica este desastre insostenible, inseguro e increíblemente costoso”, afirmó el republicano.

Trump solicitó lealtad a los jueces conservadores.

“No quiero lealtad para mí, pero sí la quiero y la espero para nuestro País”, añadió.

El primer mandatario contrastó la actitud de los jueces que nombró con los de línea demócrata al señalar que “se desviven” en oponerse a él a pesar de que los designó.

“Las personas que yo mismo nombré han mostrado tan poco respeto por nuestro país y por su gente. ¿Cuál es la razón de esto? Tienen la obligación de hacer lo correcto, pero sería perfectamente aceptable que mostraran lealtad hacia la persona que los designó para ocupar ‘casi’ el cargo más elevado de la nación: el de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los jueces demócratas siempre se mantienen fieles a las personas que les concedieron el honor de recibir esa nominación tan especial. No titubean, independientemente de lo sólido o endeble que sea el caso en cuestión; sin embargo, los jueces republicanos a menudo se desviven por oponerse a mí, pues desean demostrar cuán «independientes» son o que se encuentran «por encima de todo”, expuso Trump.

“Los jueces demócratas siempre se mantienen fieles a las personas que les concedieron el honor de recibir esa nominación tan especial. No titubean, independientemente de lo sólido o endeble que sea el caso en cuestión; sin embargo, los jueces republicanos a menudo se desviven por oponerse a mí, pues desean demostrar cuán «independientes» son o que se encuentran ‘por encima de todo’”, añadió.

Como ejemplo de la resistencia de los jueces conservadores en ajustarse a sus pedidos, mencionó la decisión del pasado 20 de febrero sobre su plan de aranceles.

Refiriéndose directamente a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, catalogó sus posturas como “casi increíbles”.

“¡Fueron nombrados por mí y, sin embargo, han perjudicado a nuestro país de una manera tan grave! No creo que haya sido su intención hacerlo, pero su decisión sobre los aranceles le costó a los Estados Unidos $159,000 millones de dólares que ahora debemos devolver a enemigos, así como a personas, empresas y países que llevan años estafándonos. ¡Resulta casi increíble! Podrían haber resuelto esa situación con una ‘pequeña’ frase: ‘Cualquier suma de dinero abonada por terceros a los Estados Unidos no estará sujeta a devolución’. ¿Por qué no lo hicieron? Con ciertos jueces nombrados por los republicanos que tenemos en la Corte Suprema, los demócratas ya no necesitan realmente ‘ampliar la composición de la Corte’”, consideró el presidente estadounidense.

En una votación 6 a 3, los jueces del máximo foro dictaminaron que los aranceles exceden las facultades otorgadas al presidente a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 que regula el comercio durante emergencias nacionales creadas por amenazas extranjeras.

El fallo de la Corte Suprema estableció que el Ejecutivo no puede utilizar la referida ley para imponer aranceles de manera unilateral y que la facultad tributaria corresponde al Congreso.

Se supone que, este martes, una primera fase de reembolsos sean depositados en las cuentas bancarias de algunas empresas de EE.UU., según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza )CBP).

La oficina contabilizó en 330,000 los importadores que pagaron los aranceles, equivalente a unos $166,000 millones.

Hasta el 26 de abril, al menos 75,000 empresas habían solicitado reembolsos, reportó ABC News.

El mes pasado, la Administración Trump activó un portal en línea para que las empresas solicitaran la devolución de los aranceles que pagaron.

En cuanto al caso de la ciudadanía por nacimiento “Trump vs. Barbara”, el Tribunal Supremo aún se encuentra revisando la legalidad de la orden ejecutiva firmada por el presidente que busca redefinir y limitar ese derecho.

En la orden, titulada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, se argumenta que los niños nacidos en EE.UU. son ciudadanos solo si uno de sus padres es ciudadano o residente legal permanente.

En la audiencia para los argumentos orales, el pasado 1 de abril, la mayoría de los jueces parecía inclinado a ceñirse a los preceptos de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los EE.UU., y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los EE.UU. y del estado en el que residen”.

La decisión en “Trump vs. Barbara” se espera entre junio y julio de este año.

Expertos en el tema de la ciudadanía estadounidense no anticipan que el fallo tenga impacto directo en los residentes de territorios como Puerto Rico. Sin embargo, algunos estiman que podría servir como base para futuras interpretaciones de ese derecho en estas jurisdicciones.

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