El gobierno de EE.UU. intensifica controles sobre el turismo de maternidad

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra el llamado turismo de maternidad, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.



La nueva estrategia contempla un mayor escrutinio sobre las visas de visitante, la revocación de permisos migratorios y el fortalecimiento de investigaciones para identificar organizaciones dedicadas a facilitar este tipo de viajes.



El endurecimiento de las medidas quedó reflejado en un comunicado emitido por el Departamento de Estado el pasado 10 de junio, en el que la dependencia aseguró que trabaja para proteger la integridad del sistema de ciudadanía estadounidense.



“No se permite a ningún extranjero obtener un visado de visitante con el objetivo principal de que su hijo adquiera la nacionalidad estadounidense al dar a luz en Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado.

Redes internacionales bajo investigación

Las autoridades estadounidenses informaron que han detectado y desmantelado diversas estructuras dedicadas a promover el turismo de maternidad en distintas regiones del mundo.



Uno de los casos más relevantes fue identificado por una embajada de Estados Unidos en África occidental, donde se descubrió una red integrada por más de 100 ciudadanos extranjeros que presuntamente utilizaban documentos falsificados y facilitadores de visas para obtener permisos de viaje con el propósito de que sus hijos nacieran en territorio estadounidense.



Según el Departamento de Estado, la operación fue desmantelada, las visas fueron revocadas y actualmente existe coordinación con autoridades locales para detectar organizaciones similares.



En Europa, las investigaciones permitieron identificar más de 400 casos sospechosos desde 2024. Los funcionarios rastrearon el origen de estos expedientes hasta al menos seis empresas que ofrecían asesoría especializada para superar entrevistas consulares, conseguir alojamiento temporal en Estados Unidos y coordinar servicios relacionados con el parto.



Como resultado de estas pesquisas, las autoridades revocaron visas y prohibieron permanentemente el ingreso al país a varios de los operadores involucrados.



Por otra parte, una embajada estadounidense en el norte de África canceló más de 100 visas a padres que, según las investigaciones, viajaban principalmente para que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense al nacer.

Cómo operan las organizaciones

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las redes dedicadas al turismo de maternidad ofrecen diversos servicios a mujeres embarazadas interesadas en viajar al país.



Entre ellos destacan asesorías para responder entrevistas consulares, apoyo logístico para la obtención de visas, búsqueda de alojamiento temporal y coordinación de servicios médicos para el nacimiento de los bebés.



Las investigaciones han sido apoyadas por herramientas de análisis de datos y por la colaboración entre funcionarios consulares y agencias de seguridad.

¿Es ilegal dar a luz en Estados Unidos?

Las autoridades aclaran que dar a luz en Estados Unidos no constituye un delito. Sin embargo, la situación cambia cuando una persona solicita una visa ocultando el verdadero propósito de su viaje.

El abogado Haim Vásquez explicó que las autoridades pueden considerar que existe una violación a las normas migratorias cuando el objetivo principal del viaje es obtener la ciudadanía estadounidense para un hijo mediante el nacimiento en territorio estadounidense.

“Y si das a luz dentro de Estados Unidos con una intención diferente, que sería otorgarle la ciudadanía a tu hijo, ahí es donde estuvieras bajo la interpretación del gobierno invalidando la ley de inmigración”, declaró a la cadena NMás Univision.

Bajo ese criterio, los funcionarios consulares tienen la facultad de negar o revocar visas cuando concluyen que hubo información falsa o se ocultó el propósito real del viaje.

Opiniones divididas

Las medidas han generado distintas reacciones entre residentes y personas que en el pasado recurrieron a esta práctica. Para algunos, el endurecimiento de los controles responde a una necesidad legítima de evitar abusos en el sistema migratorio.



“Hay mucha gente aprovechada sí, que viene a tener al niño aquí”, afirmó Lucero Lázaro.



Por otro lado, algunas personas que participaron en este tipo de viajes sostienen que actuaron pensando en el futuro de sus familias y sin representar una carga económica para el gobierno estadounidense.



Un hombre que pidió permanecer en el anonimato aseguró que cubrió personalmente todos los gastos relacionados con el nacimiento de su hijo en Estados Unidos.



“Cubrí todos mis gastos, nunca representé un cargo a la administración”, afirmó.



También explicó que su decisión estuvo motivada por el deseo de ofrecer mayores oportunidades a sus hijos.



“Necesitaba una manera de poderle garantizar a mis hijos la manera de salir del país si las cosas se siguen complicando”.

Más vigilancia sobre las visas

El Departamento de Estado aseguró que continuará ampliando los controles sobre las visas de visitante y reforzará las acciones para detectar nuevas redes internacionales dedicadas al turismo de maternidad.

La dependencia subrayó que una visa estadounidense debe considerarse un privilegio y no un derecho, por lo que continuará tomando medidas para evitar abusos en el sistema migratorio.

Aunque las autoridades reconocen que no existe una cifra exacta sobre cuántos nacimientos están vinculados al turismo de maternidad, sostienen que las investigaciones continúan activas en distintas partes del mundo y que seguirán utilizando herramientas de inteligencia y cooperación internacional para identificar nuevos casos.

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