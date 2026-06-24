¿Cuánto dinero dará la FIFA a los equipos que juegan en el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la más grande de la historia por la cantidad de selecciones participantes, sino también por el dinero que repartirá entre los equipos. La FIFA anunció una monto récord de $871 millones en premios y apoyos económicos, una cifra sin precedentes para el torneo.

El organismo rector del fútbol había informado inicialmente que distribuiría $727 millones, pero en mayo decidió aumentar el monto mediante mejoras en los pagos por participación y en las ayudas para preparación de las selecciones.

Una bolsa récord para el Mundial 2026

Los $871 millones se dividirán en dos grandes categorías: premios basados en el rendimiento deportivo y apoyos económicos garantizados para todas las selecciones participantes.

De acuerdo con la FIFA, $671 millones estarán destinados a recompensar el desempeño de los equipos durante el torneo, mientras que los otros $200 millones se repartirán entre todas las selecciones sin importar los resultados obtenidos en la cancha.

Cuánto ganará cada equipo según su desempeño

Las selecciones recibirán mayores recompensas conforme avancen en la competencia.

La distribución anunciada por la FIFA es la siguiente:

–Campeón del Mundo: $50 millones

-Subcampeón: $33 millones

-Tercer lugar: $29 millones

-Cuarto lugar: $27 millones

-Equipos ubicados del quinto al octavo lugar: $19 millones cada uno

-Equipos ubicados del noveno al decimosexto lugar: $15 millones cada uno

-Equipos ubicados del decimoséptimo al trigésimo segundo lugar: $11 millones cada uno

-Equipos ubicados del trigésimo tercero al cuadragésimo octavo lugar: $10 millones cada uno

Estas cantidades forman parte de los $671 millones destinados a premios por rendimiento.

Dinero garantizado para todas las selecciones

Además de los premios deportivos, la FIFA otorgará recursos económicos a cada selección clasificada para ayudar a cubrir los gastos asociados con el torneo.

Cada federación recibirá:

-$2.5 millones para preparación previa al Mundial.

-Más de $16 millones en contribuciones adicionales para gastos operativos.

-Un mínimo garantizado de $10 millones por participar en la competencia.

Al combinar estos conceptos, cada país clasificado tendrá asegurados al menos $12.5 millones, incluso si queda eliminado en la primera fase del torneo.

¿Para qué servirán estos recursos?

La FIFA explicó que el dinero destinado a preparación ayudará a financiar campamentos de entrenamiento, concentraciones y viajes previos al inicio de la Copa del Mundo.

Por otra parte, las contribuciones adicionales están diseñadas para cubrir gastos relacionados con logística, transporte, administración de delegaciones y boletos asignados a cada selección.

Según la FIFA, estas ayudas buscan reducir las diferencias económicas entre las federaciones más poderosas y aquellas con menos recursos, facilitando que todas puedan afrontar los costos que implica participar en una Copa Mundial.

Con una bolsa total de $871 millones, el Mundial 2026 se convertirá en el torneo más lucrativo de la historia del fútbol y marcará un nuevo estándar en los incentivos económicos para las selecciones nacionales.

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