El susto que se llevó J Balvin por un mago en su cumpleaños

Un celular aparentemente destruido fue suficiente para que J Balvin olvidara por unos segundos que estaba en medio de su cumpleaños. El responsable fue un mago invitado a la celebración que el cantante colombiano organizó en Ibiza por sus 41 años, mientras cumple con dos presentaciones consecutivas en Ushuaïa.

El ilusionista realizó un truco que hizo creer al artista que su teléfono había quedado completamente dañado. La reacción de J Balvin quedó como uno de los momentos más simpáticos de la jornada, pues el supuesto accidente era parte del espectáculo y todo terminó sin consecuencias.

La fiesta se realizó en una villa exclusiva de la isla y tuvo un carácter muy distinto al que muchos esperaban. Lejos de una celebración multitudinaria con electrónica y miles de asistentes, el intérprete de “Mi gente” apostó por una reunión discreta, con pocos invitados y una selección musical marcada por los ritmos latinos.

Salsa, flamenco y pasos de baile

Tras el sobresalto con el mago, J Balvin se dejó ver en un ambiente mucho más relajado. El cantante bailó salsa junto a su hermana y también se animó a mostrar sus mejores pasos en solitario, en una tarde que combinó música, amigos y vistas al mar.

Ibosim Flamenco fue uno de los grupos encargados de poner ritmo al encuentro. La propuesta musical también incluyó salsa y canciones latinas, una mezcla que sorprendió a varios de los asistentes, quienes imaginaban una fiesta dominada por los sonidos electrónicos.

Entre los invitados estuvieron Lola Índigo, Bad Gyal, Ryan Castro, María Osorio, “ELGRANDETOTO” y BIGKID, además de productores que acompañaron al artista en esta fecha especial.

Ibiza, su refugio entre conciertos

Según la empresa que facilitó la propiedad, J Balvin eligió quedarse en Ibiza porque aprecia su naturaleza, la paz y la calma que encuentra en la isla. También destacaron que el colombiano es muy respetuoso y cuida a las personas más cercanas a él.

El cantante volverá este domingo a Ushuaïa, donde será nuevamente uno de los protagonistas de la tarde. La semana anterior ya había conquistado al público con un repaso por sus canciones más populares, pero antes de regresar al escenario dejó una celebración que tuvo de todo, incluso un pequeño susto convertido en anécdota.

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