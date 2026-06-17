J Balvin y Rawayana entre los artistas latinos en la lista de mejores álbumes de 2026, según “The Rolling Stone”

En los Premios Grammy 2026 ganó por primera vez un artista latino en la categoría Mejor Álbum del Año. Bad Bunny fue el artista que lo logró y con ello sigue posicionando la música en español en el mundo; es por eso que no es de extrañar que estos proyectos sigan siendo reconocidos.

Hace unos días, la revista “The Rolling Stone” publicó la lista de los que, según ellos, son los mejores álbumes del 2026. En la lista resaltan algunos proyectos de música en español como la banda venezolana Rawayana, la catalana Bad Gyal, el puertorriqueño Álvaro Díaz, los colombianos J Balvin y Ryan Castro, y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

La lista de álbumes que armó “The Rolling Stone” incluye 40 publicaciones, y por eso los cinco discos en español comparten protagonismo con otros grandes artistas como Olivia Rodrigo, Harry Styles, Paul McCartney y el regreso de BTS con “Arirang”.

Para celebrar la llegada del 2026, Rawayana lanzó el 1 de enero el álbum “¿Dónde Es El After?”, este es el sexto disco de la banda venezolana. La revista apunta que con este material “fusiona política y hedonismo con la voz sedosa de Beto Montenegro como su irresistible hilo conductor. La banda venezolana defiende la libertad en todas sus formas posibles —sexual, musical, política—”.

Otro de los proyectos que forma parte de la lista es el primer álbum conjunto que sacan J Balvin y Ryan Castro, titulado “Omerta”. Para “The Rolling Stone”, el resultado de esta unión creativa “se siente como una evolución natural de la estrecha amistad entre ambos, que se desarrolló durante los últimos cinco años mientras Balvin guiaba a la estrella emergente Castro”.

“Más Cara” de Bad Gyal también forma parte de esta lista y se asegura que “desprende una omnipresente sensación de lujo VIP, desde el sensual estilo de la neobachata ‘Da Me’ hasta las delicadas filigranas de sintetizador de ‘Fa$hion Killa’, con aires de EDM”.

El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz mezcló varias experiencias de vida para el álbum “Omakase”. La misma revista, apunta que este “mezcla desamor, dembow y cumbia, y transforma la tradicional plena en extrañas progresiones de acordes del vanguardista productor El Guincho”.

Tras el éxito de su primer álbum, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron “Free Spirits” y este ha pasado a ser parte de la lista de los mejores del año. Explican: “El segundo álbum del dúo argentino amplía su autoproclamado y continuo ‘experimento social’. Ca7riel y Paco utilizan ‘Free Spirits’ como plataforma para expresar su descontento con la fama y la riqueza”.

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