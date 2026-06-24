Empleados de 7-Eleven acusados de cambiar más de $550,000 en cupones SNAP por dinero en efectivo

Dos trabajadores de una tienda 7-Eleven en Pittsburgh fueron acusados de participar en un esquema fraudulento mediante el cual habrían intercambiado más de $550,000 en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) por dinero en efectivo, según informaron autoridades federales.

Los cargos forman parte de una operación nacional contra distintos tipos de fraude impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Acusan a gerente y empleada de una tienda 7-Eleven

La Fiscalía Federal informó que Abdou Jallow, de 55 años, gerente de una tienda 7-Eleven ubicada en el 643 de Liberty Avenue, y Alicia Mastrantoni, de 39 años y empleada del mismo establecimiento, fueron acusados de participar en el esquema.

De acuerdo con los fiscales, ambos entregaban dinero en efectivo a clientes a cambio de beneficios SNAP, una práctica prohibida por la ley federal.

Las autoridades señalaron que algunos de los clientes que recibían el efectivo presuntamente utilizaban ese dinero para comprar drogas.

La investigación detectó transacciones inusualmente altas

Los investigadores comenzaron a examinar la actividad de la tienda después de detectar que las operaciones relacionadas con SNAP eran mucho más altas tanto en volumen como en monto, según informó la Fiscalía.

Tras revisar las transacciones, las autoridades concluyeron que Jallow y Mastrantoni habrían intercambiado fraudulentamente más de $550,000 en beneficios SNAP durante el período investigado.

Para ocultar las operaciones, los acusados supuestamente utilizaban códigos universales de productos falsos en las cajas registradoras de la tienda, con el fin de hacer parecer legítimas las transacciones.

Autoridades condenan el presunto fraude

Nathan Able, agente especial interino a cargo de Homeland Security Investigations en Filadelfia, criticó las acciones atribuidas a los acusados.

“Explotar un programa vital de nutrición para obtener ganancias personales y alimentar el abuso de drogas es una traición a las comunidades que estos beneficios están destinados a apoyar”, declaró en un comunicado.

Caso forma parte de una operación nacional

Las acusaciones contra los empleados de 7-Eleven se anunciaron como parte de una ofensiva nacional contra diversos esquemas de fraude.

El Departamento de Justicia informó que la operación coordinada resultó en cargos contra 455 personas en todo el país, incluidos médicos y otros profesionales de la salud con licencia.

Según las autoridades federales, las investigaciones están relacionadas con más de $6,500 millones en reclamaciones fraudulentas detectadas por las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Los cargos contra Jallow y Mastrantoni continúan en proceso mientras las autoridades federales avanzan con el caso.

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