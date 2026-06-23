Beneficiarios de SNAP podrán seguir comprando refrescos y dulces tras fallo judicial

Un juez federal bloqueó los intentos de varios estados de impedir que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) utilicen sus ayudas para comprar refrescos, dulces y otros productos azucarados, al determinar que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no tenía autoridad legal para aprobar esas restricciones.

La decisión afecta a millones de personas que reciben asistencia alimentaria federal.

Actualmente, alrededor de 42.1 millones de estadounidenses de bajos ingresos participan en SNAP, un programa que permite adquirir la mayoría de los alimentos, con excepción de alcohol, tabaco y comidas calientes preparadas.

En los últimos años, y ante el aumento de los índices de obesidad en el país, 22 estados obtuvieron autorizaciones de la administración del presidente Donald Trump para excluir ciertos productos de la definición federal de ‘alimento’ dentro de SNAP.

Aunque las restricciones variaban según el estado, todas buscaban impedir la compra de productos con alto contenido de azúcar y calorías, como refrescos, bebidas energéticas, dulces y golosinas.

Sin embargo, en marzo, cinco beneficiarios del programa en Colorado, Iowa, Virginia Occidental, Tennessee y Nebraska presentaron una demanda contra el gobierno federal.

Los demandantes argumentaron que las nuevas restricciones eran confusas, difíciles de interpretar y complicaban tanto las compras de los usuarios como las operaciones de los comercios.

Además, señalaron que algunas personas dependen de bebidas azucaradas para controlar determinadas condiciones médicas crónicas, incluida la diabetes, por lo que las limitaciones podrían afectar negativamente su salud.

La jueza federal Amy Berman Jackson falló a favor de los demandantes y concluyó que las exenciones otorgadas por el USDA violaban la Ley de Procedimiento Administrativo.

Según la magistrada, la agencia actuó fuera de los límites de su autoridad y no siguió los procedimientos legales que exigen la participación y comentarios del público antes de implementar cambios de este tipo.

“La secretaria pretende renunciar no solo a un mero obstáculo administrativo o técnico, sino a la propia definición de ‘alimento’ establecida por el Congreso”, escribió Jackson en su resolución de 68 páginas.

La jueza también afirmó: “Ni el USDA ni los estados pueden forzar esta clavija cuadrada en un agujero redondo para evitar el lenguaje claro de la ley y el requisito de 2026(k)”, una disposición que exige que los proyectos relacionados con SNAP sean coherentes con el propósito del programa de asistencia alimentaria.

El fallo fue celebrado por el Centro Nacional para la Justicia Económica y Legal (NCLEJ), organización que presentó la demanda colectiva en representación de los beneficiarios.

La abogada principal de la organización, Katie Deabler, afirmó en un comunicado: “Esta decisión deja claro que el USDA no puede eludir las salvaguardas legales que establecen cómo debe operar SNAP en todo el país”.

También destacó que las familias merecen un programa que funcione sin confusión.

Con esta decisión judicial, los beneficiarios de SNAP en los estados afectados podrán continuar utilizando sus beneficios para comprar refrescos, dulces y otros productos que los gobiernos estatales buscaban excluir del programa.

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