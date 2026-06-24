Gobernador de Maryland gana las primarias demócratas y buscará la reelección

El gobernador de Maryland, Wes Moore, obtuvo la nominación del Partido Demócrata para optar a un segundo mandato en el estado tras vencer en las primarias a su rival de partido, el médico Eric Felber, de acuerdo con proyecciones de NBC News.

Moore, de 47 años y veterano de la guerra de Afganistán, cobró notoriedad pública en 2010 tras la difusión de su libro “El otro Wes Moore: Un nombre, dos destinos” por parte de la presentadora Oprah Winfrey.

Desde antes de asumir la gobernación en 2022, sectores del Partido Demócrata han considerado a Moore como un potencial aspirante a conseguir cargos federales. Sus apariciones en medios de comunicación nacionales y sus visitas a estados clave como Carolina del Sur han mantenido el debate sobre sus aspiraciones políticas externas a Maryland.

Pese a que su nombre figuró en las discusiones de la fórmula demócrata en 2024 tras la retirada de Joe Biden, no formó parte de la selección final realizada por Kamala Harris.

Finanzas de campaña y señalamientos de la oposición

La campaña actual de Moore reporta una recaudación de casi $14 millones de dólares. Entre sus aportantes se encuentran figuras como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn; Ben Barnes, ex vicegobernador de Texas; y Jonathan Tisch, heredero de la cadena Loews.

Por otra parte, representantes del Partido Republicano objetaron públicamente un dato de su trayectoria. La crítica se centra en una solicitud de beca de la Casa Blanca en 2006, donde Moore afirmó poseer la Estrella de Bronce. Para ese momento existía una recomendación para dicha condecoración, pero el reconocimiento oficial le fue otorgado al cierre del mandato presidencial de Biden.

Moore ha manifestado que su prioridad administrativa se limita a la capital del estado, Annapolis. Durante una entrevista concedida el año pasado a la moderadora Kristen Welker en el programa “Meet the Press” de NBC News, el gobernador rechazó una postulación para los comicios presidenciales de 2028.

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