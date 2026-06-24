Italia busca nuevos habitantes para un pueblo alpino y ofrece hasta $115 mil para mudarse

Luserna, un pequeño pueblo de apenas 263 habitantes en el norte de Italia, busca nuevos vecinos para combatir la despoblación y ofrece una ayuda económica que puede alcanzar los $115,000 dólares para quien desee mudarse a este lugar.

Ubicado en la región de Trentino-Alto Adigio, entre montañas y bosques de los Alpes italianos, este municipio forma parte del programa provincial “Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono”, una iniciativa destinada a recuperar localidades que han perdido población durante los últimos años.

La propuesta contempla subsidios para la compra y remodelación de viviendas vacías o abandonadas. El objetivo es incentivar la llegada de nuevos residentes permanentes y evitar que el pueblo continúe perdiendo habitantes.

Más allá de la ayuda económica, Luserna ofrece un estilo de vida muy diferente al de las grandes ciudades. Rodeado de senderos, paisajes alpinos y extensas áreas naturales, se presenta como una alternativa para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y una comunidad pequeña.

Uno de los aspectos más singulares de esta localidad es la conservación del cimbro, una antigua lengua de origen germánico llegada durante la Edad Media. A pesar del paso de los siglos y de estar rodeada por territorios donde predominan otras tradiciones lingüísticas, la comunidad ha logrado preservar este patrimonio cultural único.

La localidad también cuenta con atractivos históricos vinculados a la I Guerra Mundial, además de museos dedicados a la cultura cimbra y actividades al aire libre que se desarrollan durante todo el año.

¿Qué requisitos suelen exigir para acceder a estas ayudas?

Aunque las condiciones pueden variar según la disponibilidad de fondos y las reglas específicas de cada convocatoria, las autoridades suelen exigir que los beneficiarios establezcan su residencia principal en el pueblo durante varios años.

Además, en muchos casos no basta con adquirir una vivienda. Los interesados deben presentar un proyecto de remodelación, respetar plazos de ejecución de las obras y demostrar que cuentan con recursos suficientes para completar la inversión. También pueden existir limitaciones para quienes pretendan utilizar la propiedad únicamente como casa de vacaciones o alojamiento turístico.

Con esta estrategia, las autoridades buscan algo más que vender inmuebles vacíos. La meta es incorporar nuevos residentes que contribuyan a mantener vivas las tradiciones locales, sostener los comercios de la zona y garantizar el futuro de una comunidad que lucha por sobrevivir en una de las regiones más pintorescas de Italia.

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