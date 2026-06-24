Los electricistas pueden ganar más de $100,000 al año en estos estados de EE.UU.

Los electricistas pueden conseguir un ingreso superior a los $100,000 al año en varias zonas de Estados Unidos sin necesidad de contar con un título universitario. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), varias entidades ofrecen este nivel de ingreso debido a la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial, cuya instalación ha disparado la demanda de estos trabajadores.

Gracias a estas condiciones, los electricistas actualmente están entre los trabajadores técnicos mejor pagados de Estados Unidos, al punto que el 10% con mayores ingresos supera los $106,000 al año, mientras que estados como Illinois, Nueva York, Washington y California ofrecen salarios que pueden superar los $80,000 para quienes cuentan con experiencia, certificaciones y licencias especializadas, de acuerdo con el BLS.

Reuters señaló en mayo de 2026 que esta situación de escasez de electricistas es crítica y que se necesitan más de 300,000 trabajadores nuevos solo para cubrir la demanda de construcción vinculada a la IA. Se trata de una gran oportunidad laboral para quienes tengan una licencia correcta, en el estado correcto, para alcanzar un sueldo promedio superior para un oficio técnico.

Los estados donde el salario supera los $100,000 para un electricista

Según el reporte de Empleo Ocupacional y Estadísticas Salariales del BLS, de mayo 2024, los estados con los salarios medianos más altos para electricistas son:

Illinois: mediana estatal de $88,900 ; electricistas sindicalizados del IBEW Local 134 en Chicago ganan ~$120,000 de base más beneficios

mediana estatal de ; electricistas sindicalizados del IBEW Local 134 en Chicago ganan de base más beneficios Nueva York: mediana de $76,960 ; en NYC los electricistas sindicalizados superan los $100,000 con tiempo extra

mediana de ; en NYC los electricistas sindicalizados superan los con tiempo extra Washington: mediana de $76,710 ; impulsado por la construcción de centros de datos en el área de Seattle

mediana de ; impulsado por la construcción de centros de datos en el área de Seattle California: mediana estatal de $73,200 ; en el Área de la Bahía, la mediana alcanza $109,252 y en el Área de Santa Clara supera los $101,546

mediana estatal de ; en el Área de la Bahía, la mediana alcanza y en el Área de Santa Clara supera los Massachusetts: mediana de $75,990; con techo de hasta $100,000 para maestros electricistas en el área de Boston

En la práctica, un electricista sindicalizado con licencia de maestro en Chicago o la ciudad de Nueva York ya compite en ingresos con muchos ingenieros de software. La diferencia es que nadie puede exportar su trabajo a un servidor en Asia.

El factor IA: por qué la demanda disparó los salarios

Desde los últimos meses, Microsoft, Amazon, Google y Meta comenzaron a construir centros de datos a una velocidad sin precedente. Según Fortune, el trabajo eléctrico representa entre el 45% y el 70% del costo total de construcción de un centro de datos.

La consecuencia directa para los trabajadores es que, ante la alta escasez, aumenta su poder de negociación salarial. El BLS proyecta un crecimiento del empleo del 9% entre 2024 y 2034, generando aproximadamente 81,000 vacantes anuales, una tasa muy superior al promedio del mercado laboral general.

Brad Smith, presidente de Microsoft, señaló que la escasez de electricistas es el principal problema que frena la expansión de los centros de datos. Es decir, reconoció el potencial que tiene esta profesión para quienes tengan las credenciales y que pueden ponerle un precio a su trabajo.

Cómo puedes ganar $100,000 como electricista en EE.UU.

El camino no es inmediato, pero sí tiene una estructura clara. Según el BLS, un electricista debe pasar por tres etapas:

Aprendiz (4-5 años): Salario entre $25,000 y $56,000 anuales, según el año de programa

Salario entre $25,000 y $56,000 anuales, según el año de programa Electricista certificado (journeyman): entre $56,000 y $94,000, dependiendo del estado y si es sindicalizado

entre $56,000 y $94,000, dependiendo del estado y si es sindicalizado Maestro electricista: entre $75,000 y $140,000, con posibilidad de iniciar como contratista independiente

El sindicato Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW) ofrece programas de aprendizaje pagados donde el trabajador gana mientras estudia. En estados como Illinois y Nueva York, los aprendices del IBEW sindicalizados comienzan ganando entre el 40% y el 50% del salario de un electricista certificado, con incrementos anuales.

Lo que esto significa para la comunidad hispana

Los trabajadores hispanos representan una parte significativa de la industria de la construcción en EE.UU., pero históricamente han estado subrepresentados en los oficios eléctricos sindicalizados, que son los que pagan más.

Entrar al IBEW o a programas estatales de aprendizaje puede ser la clave para pasar de un salario de $35,000-$40,000 en construcción general a un ingreso que se puede triplicar en un periodo de cinco años.

Lo que puedes hacer hoy para acceder a estas vacantes

Busca programas IBEW en tu estado: la mayoría ofrece aprendizajes pagados en ciclos de 4-5 años con licencia incluida; ingresa por ibew.org

la mayoría ofrece aprendizajes pagados en ciclos de 4-5 años con licencia incluida; ingresa por ibew.org Prioriza la búsqueda en los estados de Illinois, Nueva York o Washington si buscas el mayor potencial salarial a mediano plazo

si buscas el mayor potencial salarial a mediano plazo Verifica los requisitos de licencia estatal: cada estado tiene su propio proceso; en Nueva York se requiere examen de maestro electricista para superar los $100,000 de base

cada estado tiene su propio proceso; en Nueva York se requiere examen de maestro electricista para superar los $100,000 de base Considera la ruta de contratista independiente: un electricista maestro con su propia empresa puede superar los $200,000 anuales en mercados de alta demanda

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la escasez de electricistas calificados en EE.UU.

¿Cuánto gana un electricista en promedio en Estados Unidos en 2026?

Según el BLS, el salario mediano nacional fue de $62,350 en mayo de 2024 y se estima en $69,189 para 2025, según BLS OEWS. El 10% mejor pagado supera los $106,030 anuales.

¿En qué estados es más fácil llegar a $100,000 como electricista?

Illinois, Nueva York, California y Washington son los estados con mayor potencial. Un electricista sindicalizado del IBEW en Chicago gana ~$120,000 de base. En NYC, los electricistas superan los $100,000 con tiempo extra.

¿Se necesita título universitario para ser electricista?

No. El camino estándar es un programa de aprendizaje de 4-5 años, que combina trabajo remunerado con capacitación técnica. Al terminar, el trabajador obtiene la licencia de electricista certificado (journeyman).

¿Cuánto tiempo tarda un aprendiz en llegar a ganar $100,000?

Entre 7 y 10 años desde el inicio del aprendizaje, dependiendo del estado, el sindicato y el nivel de especialización. En ciudades como Chicago o NYC, un electricista certificado con experiencia puede alcanzar ese umbral antes.

¿Por qué está creciendo tanto la demanda de electricistas?

La construcción de centros de datos para IA es el principal motor. Reuters reportó que se necesitan más de 300,000 nuevos electricistas solo para ese sector. El BLS proyecta 81,000 vacantes anuales hasta 2034.

Conclusión

De manera sorpresiva, en 2026 un oficio técnico sin título universitario, en los estados correctos y con las credenciales adecuadas, compite en ingresos con profesionales con carreras de cuatro años. Si la escasez de electricistas se mantiene, tal como apuntan las estimaciones, conforme avanza la construcción de infraestructura de IA, los salarios seguirán subiendo.

Para un trabajador hispano que hoy gana $40,000 en construcción general, un programa de aprendizaje IBEW puede ser la decisión económica más rentable de su vida.

Sigue leyendo:

– Casi la mitad de los trabajadores en EE.UU. busca un nuevo empleo este año

– Los certificados que más aumentan tu salario sin necesidad de un título universitario

– Hablar español puede aumentar tu salario hasta $20,000 al año en empleos de salud en EE.UU.





