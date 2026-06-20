Casi la mitad de los trabajadores en EE.UU. busca un nuevo empleo este año

El mercado laboral estadounidense pasa por uno de sus momentos más dinámicos de los últimos años. Una encuesta de Robert Half de junio de 2026 reporta que hasta el 46% de los trabajadores planea buscar un nuevo empleo en los próximos seis meses.

Se trata de un fuerte aumento respecto al 27% registrado hace un año y refleja una creciente necesidad de los empleados a buscar mejores salarios, flexibilidad y oportunidades de crecimiento.

Para millones de hispanos, que representan más del 18% de la fuerza laboral del país según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), también plantea más competencia en un proceso donde la inteligencia artificial ya está cambiando las reglas del juego.

¿Por qué tantos trabajadores quieren salir de sus empleos actuales?

El estudio, realizado en abril de 2026 con más de 2,000 trabajadores en todo el país, advierte que el dinero no es la razón principal de esta tendencia.

Entre quienes planean cambiar de trabajo, las motivaciones son:

Mejores beneficios y prestaciones (47%) ,

, Oportunidades de crecimiento profesional (43%) ,

, Opciones de trabajo remoto (39%) ,

, Salario más alto (35%) y

y Agotamiento laboral (26%)

Es decir, los empleos que no ofrecen suficientes beneficios adicionales al sueldo, principalmente flexibilidad o un plan claro de carrera, son más susceptibles de perder a su personal, incluso cuando sus sueldos sean aceptables.

Los grupos con mayor intención de moverse son los trabajadores de la Generación Z (55%), los del sector salud (56%) y los de tecnología (49%). Para muchas familias hispanas en esas industrias, este es un buen momento para actuar.

¿Por qué el salario ya no es el factor más importante?

Por más de una década, el sueldo fue el motor principal para pensar en un cambio de empleo. Ya no lo es.

La pandemia redefinió los factores más importantes que los trabajadores valoran: tiempo, autonomía, salud y estabilidad a largo plazo. Hoy, las prestaciones superan al salario como motivación principal por casi 12% en esta encuesta.

Para los empleadores, la advertencia es directa: ofrecer sueldos competitivos, sin mejorar condiciones de trabajo, opciones remotas o desarrollo profesional, puede no ser suficiente para retener su talento.

La IA complica el panorama para quien busca trabajo

Postularse nunca fue tan fácil, pero no garantiza lograr alguna entrevista.

La encuesta de Robert Half reporta que el 46% de quienes planean buscar empleo considera que las solicitudes generadas con inteligencia artificial han intensificado la competencia para los mismos puestos. También, el 40% teme que sus habilidades queden obsoletas a medida que la IA evoluciona.

El resultado es un mercado saturado de currículos pulidos pero genéricos. Los reclutadores reciben más solicitudes que nunca, pero muchas son casi idénticas.

“La inteligencia artificial ha cambiado fundamentalmente la búsqueda de empleo”, señaló Dawn Fay, presidenta de operaciones de Robert Half. “Es cada vez más difícil destacarse cuando más candidatos usan materiales generados por IA que pueden parecer elegantes, pero a veces son menos precisos o distintivos.”

Lo que puedes hacer ahora para destacar entre la multitud de aspirantes

Si eres una de esas personas que considera cambiar de trabajo en los próximos meses, estas acciones pueden marcar la diferencia:

No uses IA para generar tu currículum completo. Úsala como apoyo, pero personaliza cada solicitud con logros concretos y medibles

Úsala como apoyo, pero personaliza cada solicitud con logros concretos y medibles Actualiza tus habilidades digitales. El 40% de los trabajadores ya teme quedarse atrás en habilidades tecnológicas. Certificaciones en herramientas de IA, análisis de datos o gestión de proyectos tienen alta demanda

El 40% de los trabajadores ya teme quedarse atrás en habilidades tecnológicas. Certificaciones en herramientas de IA, análisis de datos o gestión de proyectos tienen alta demanda Investiga las prestaciones antes de negociar el salario. Seguro médico, días de vacaciones, opciones remotas y plan de retiro pueden valer miles de dólares al año

Seguro médico, días de vacaciones, opciones remotas y plan de retiro pueden valer miles de dólares al año Considera trabajar con un reclutador especializado. Firmas como Robert Half ofrecen orientación gratuita sobre tendencias salariales, expectativas de empleadores y oportunidades no publicadas.

La señal de confianza detrás de los números

Este importante movimiento laboral no es impulsivo.

Según Dawn Fay, “durante los últimos años, muchos trabajadores adoptaron un enfoque cauteloso frente a los cambios de empleo, priorizando la estabilidad en medio de la incertidumbre económica y laboral. Hoy vemos una confianza creciente en los profesionales, que vuelven a comprometerse activamente con el mercado”.

Esa confianza tiene contexto: el desempleo en mayo de 2026 se mantuvo en 4.3%, según la BLS, un nivel que históricamente favorece al trabajador. En un mercado así, cambiar de empleo tiene menor riesgo percibido.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mercado laboral en 2026

¿Qué tan competitivo está el mercado laboral para quienes buscan empleo ahora?

Muy competitivo. Aunque hay más puestos disponibles, el uso masivo de IA en las solicitudes ha aumentado el volumen de candidatos. Destacarse requiere personalización, habilidades verificables y comunicación auténtica, según Robert Half.

¿Qué sectores tienen más oportunidades en la segunda mitad de 2026?

Salud y tecnología lideran tanto en intención de cambio como en contratación activa. El 56% de los trabajadores de salud y el 49% de tecnología planean buscar nuevas oportunidades laborales.

¿Es buen momento para pedir un aumento si no quiero cambiar de empleo?

Potencialmente, sí. Con tanta competencia en el mercado externo, los empleadores tienen incentivos para retener talento.

¿Cómo afecta la IA a los trabajadores hispanos específicamente?

La barrera del idioma puede amplificarse si los filtros automáticos de currículos (ATS) penalizan patrones lingüísticos no convencionales. Los expertos recomiendan usar palabras clave exactas del anuncio de empleo y evitar formatos de CV complejos que los sistemas de IA no leen bien.

¿Cuánto tarda en promedio encontrar empleo en este mercado?

Robert Half advierte que el proceso es “competitivo y prolongado”. Aunque la cifra varía por industria, los ciclos de contratación en 2026 van de 6 a 10 semanas para puestos profesionales.

Conclusión

Cuando casi la mitad de los trabajadores planea moverse de empleo, hay una señal de que el equilibrio de poder en el mercado laboral está cambiando de nuevo.

Si la tendencia continúa, los empleadores que no mejoren sus condiciones enfrentarán una rotación costosa, de entre 50% y 200% del salario anual de la persona que se va, según estudios de recursos humanos. Para el trabajador hispano, la ventana para negociar, explorar o dar el salto está abierta, pero no indefinidamente.

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