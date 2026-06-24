“Soy argentino hasta los huesos”: Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026

Lionel Messi cumple 39 años en plena concentración de Argentina en el Mundial 2026. Por lo que su festejo se dará en medio de entrenamientos.

Dos días después de otra actuación descomunal en el Mundial 2026, Messi celebra su cumpleaños rodeado del clima de selección y del impacto que dejaron sus cinco goles en apenas dos partidos. El capitán llega a sus 39 años convertido, otra vez, en la figura del torneo.

En sus redes sociales, Messi compartió un video entrenando en el gimnasio junto al plantel argentino en Estados Unidos. No habló, no posó, pero el tema musical elegido dio que hablar.

De fondo sonaba la nueva canción de La T y la M, “Tierra de campeones (pa’ los jugadores)”, que ya se volvió parte del ambiente de la selección.

La letra acompaña el momento y el mensaje: “Hoy grito soy argentino hasta los huesos…”, dice uno de los versos que eligió para musicalizar su rutina.

El pasado lunes, Messi se convirtió en historia viva de los mundiales al superar el récord histórico de goleo de 16 tantos que tenía el alemán Miroslav Klose.

El triplete que anotó ante Argelia en el debut con Argentina en el Mundial 2026 sirvió para pasar de 13 a 16 e igualar a la leyenda alemana. Ese día, aún con 38 años, rompió e igualó la friolera de 14 marcas en esos 90 minutos.

Su doblete ante Austria lo puso como el máximo goleador histórico en los Mundiales con 18 tantos. Messi figura como el máximo goleador del Mundial 2026 con cinco anotaciones en dos partidos. Curiosamente, todos los goles de Argentina han sido anotados por el 10.

Messi amplió otra frontera estadística en la historia de los Mundiales: ya es el primer jugador que abre el marcador en diez partidos distintos de la Copa del Mundo.

Detrás aparecen Christian Vieri, Ronaldo y David Villa, todos con seis aperturas, mientras que figuras como Grzegorz Lato, Paolo Rossi, Salvatore Schillaci, Luis Suárez y Thomas Müller completan la lista con cinco.

Argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio de 2026, en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington, Texas), por la última fecha del Grupo J del Mundial.

El partido será el cierre de la fase de grupos para los dirigidos por Lionel Scaloni, que llegan a ese duelo con la clasificación asegurada.



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