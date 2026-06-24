Didier Deschamps abandona el Mundial 2026 por la muerte de su madre: no dirigirá el partido ante Noruega

El Mundial 2026 acaba de sufrir una sensible baja. El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, abandonará la concentración y no estará en el banquillo para el partido del viernes contra Noruega debido a la muerte de su madre.

El técnico dejará este miércoles la concentración de los Bleus en Massachusetts para viajar a Francia y acompañar a su familia en los funerales de su madre, lo que lo apartará también de las prácticas previas al próximo partido.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega vs. Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el Grupo I”, indicaron en un comunicado.

“El seleccionador nacional recibió esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a los servicios funerarios”, informaron.

Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille ? pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ?? (@equipedefrance) June 23, 2026

Francia se quedará sin su entrenador principal para el partido más importante que tendrá hasta ahora en el Mundial 2026. El duelo ante Noruega definirá quién será líder del Grupo I.

Un triunfo o un empate puede servirle a una de las dos selecciones para avanzar en el primer lugar y enfrentar a uno de los mejores terceros lugares en los dieciseisavos de final, programados para el 30 de junio en Nueva York.

En caso de perder, Francia avanzaría como segundo del grupo y, de momento, se mediría a Costa de Marfil. Mientras tanto, en lo inmediato, la ausencia de Deschamps será cubierta por el asistente Guy Stéphan.

Deschamps volverá a Estados Unidos este mismo fin de semana a la concentración con el el equipo y preparar el compromiso de dieciseisavos de final.

La de Deschamps viene a ser el segundo retiro momentáneo del Mundial 2026. Hace unos días, el extremo de Bélgica, Jeremy Doku, anunció que abandonaría el equipo para volver a Inglaterra, donde reside con su pareja, debido al nacimiento de su hijo.

El extremo belga cruzó el Atlántico para estar con su esposa, Shireen, quien dio a luz el pasado lunes a un niño llamado Praise. No obstante, la estrella de Manchester City confirmó en redes sociales que volverá al Mundial.



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