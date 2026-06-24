Mundial 2026: resultados del 23 de junio y agenda de partidos para hoy 24

Con la victoria de Colombia en Guadalajara se cerró la jornada 2 del Mundial 2026. Este miércoles inicia la tercera con los últimos duelos definitorios para la fase de grupos.

Ahora los partidos se jugarán con la particularidad de que serán en simultáneo mientras las selecciones pelean por quedarse un cupo para la siguiente ronda.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 23 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 2 de los grupos K y L.

Portugal 5-0 Uzbekistán

Goles

Cristiano Ronaldo X2 (Portugal)

Nuno Mendes (Portugal)

Abduvohid Nematov (Uzbekistán – en propia puerta)

Rafael Leão (Portugal)

Inglaterra 0-0 Ghana

Sin goles

Panamá 0-1 Croacia

Goles

Ante Budimir (Croacia)

Colombia 1-0 RD Congo

Goles

Daniel Muñoz (Colombia)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 24 de junio

Seis partidos oficiales, correspondientes a la fecha 3 de las definiciones de los grupos A, B y C.



Grupo A

República Checa vs. México

Hora: 21:00 ET / 18:00 PT

Sede: Estadio Azteca

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Hora: 21:00 ET / 18:00 PT

Sede: Estadio BBVA Monterrey

Grupo B

Suiza vs. Canadá

Hora: 15:00 ET / 12:00 PT

Sede: BC Place Stadium (Vancouver)

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Hora: 15:00 ET / 12:00 PT

Sede: Lumen Field, Seattle

Grupo C

Escocia vs. Brasil

Hora: 18:00 ET / 15:00 PT

Sede: Hard Rock Stadium Miami

Marruecos vs. Haití

Hora: 18:00 ET / 15:00 PT

Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

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