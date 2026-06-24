Mundial 2026: resultados del 23 de junio y agenda de partidos para hoy 24
Los partidos de hoy incluyen seis partidos de los grupos A, B y C, con duelos jugados simultáneamente
Con la victoria de Colombia en Guadalajara se cerró la jornada 2 del Mundial 2026. Este miércoles inicia la tercera con los últimos duelos definitorios para la fase de grupos.
Ahora los partidos se jugarán con la particularidad de que serán en simultáneo mientras las selecciones pelean por quedarse un cupo para la siguiente ronda.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 23 de junio
Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 2 de los grupos K y L.
Portugal 5-0 Uzbekistán
Goles
- Cristiano Ronaldo X2 (Portugal)
- Nuno Mendes (Portugal)
- Abduvohid Nematov (Uzbekistán – en propia puerta)
- Rafael Leão (Portugal)
Inglaterra 0-0 Ghana
Sin goles
Panamá 0-1 Croacia
Goles
- Ante Budimir (Croacia)
Colombia 1-0 RD Congo
Goles
- Daniel Muñoz (Colombia)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 24 de junio
Seis partidos oficiales, correspondientes a la fecha 3 de las definiciones de los grupos A, B y C.
Grupo A
República Checa vs. México
- Hora: 21:00 ET / 18:00 PT
- Sede: Estadio Azteca
Sudáfrica vs. Corea del Sur
- Hora: 21:00 ET / 18:00 PT
- Sede: Estadio BBVA Monterrey
Grupo B
Suiza vs. Canadá
- Hora: 15:00 ET / 12:00 PT
- Sede: BC Place Stadium (Vancouver)
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
- Hora: 15:00 ET / 12:00 PT
- Sede: Lumen Field, Seattle
Grupo C
Escocia vs. Brasil
- Hora: 18:00 ET / 15:00 PT
- Sede: Hard Rock Stadium Miami
Marruecos vs. Haití
- Hora: 18:00 ET / 15:00 PT
- Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
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