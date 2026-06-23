¿Quién es Diamond? La gran hermana del goleador de EE.UU. en el Mundial 2026

El nombre de Diamond Spaulding se ha convertido en una sensación en redes sociales, especialmente después de que su hermano, el joven Alex Freeman, anotara uno de los goles de Estados Unidos en su segunda victoria del Mundial 2026: 2-0 contra Australia.

Para muchos usuarios de internet, Alex fue conocido primero como “el hermanito de Diamond”. Incluso, su popularidad comenzó a crecer antes del debut de EE.UU. en la Copa del Mundo.

Según reseña el portal Hitc, Diamond se dirigía a un festival de aficionados en Houston cuando vio un video en TikTok de una creadora de contenido sorprendida de que Estados Unidos tuviera un equipo de fútbol.

Ella decidió responder al comentario y mencionó que su hermano menor Alex Freeman formaba parte de la selección nortamericana. Incluso pidió a los usuarios apoyar al número 16 del equipo nacional.

Sin embargo, ella nunca dijo el nombre, por lo que se terminó viralizando “el hermanito de Diamond”.

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Quién es Diamond Spaulding

Su fama en redes sociales podría hacer pensar que alcanzó la popularidad de la noche a la mañana, pero su historia deportiva comenzó mucho antes.

Su nombre completo es Diamond Jacobi Spaulding y nació en Memphis. Más adelante desarrolló vínculos con Dallas y Plantation, en Florida. Durante su etapa universitaria compitió en atletismo con la Universidad Texas A&M, una de las instituciones deportivas más reconocidas de Estados Unidos.

Según información de la propia universidad, comenzó a correr cuando tenía apenas ocho años después de darse cuenta de que nadie podía alcanzarla durante los recreos escolares.

Incluso, su historial atlético la convirtió en una deportista destacada mucho antes de convertirse en figura de TikTok.

Diamond y Alex Freeman son hermanastros, pero ambos crecieron juntos en el sur de Florida y mantienen una relación muy cercana desde la infancia. De hecho, la Texas A&M identifica como padrastro de Diamond a Antonio Freeman, ex receptor abierto de los Green Bay Packers y campeón del Super Bowl.

Actualmente, ella reside en Houston, donde estudia para convertirse en enfermera, una profesión muy distinta al mundo de las redes sociales y del deporte profesional.

Una viralización inesperada

Lejos de ignorar la repentina atención mediática, Diamond decidió “abrazar” el fenómeno del “hermanito”. Tras la explosión de popularidad del apodo DLB (Diamond Littler Brother), colaboró en la creación de camisetas inspiradas, incluyendo diseños con las siglas “DLB” y la frase “America’s Little Brother”.

Y sumado a todo lo que hizo la atleta, Alex Freeman cumplió la hazaña de anotar para Estados Unidos, siendo lateral derecho y con 21 años.

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