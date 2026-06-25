Calor y cierre de calles en Nueva York este jueves: Ecuador vs Alemania en Mundial 2026 en NJ en día laboral y escolar

Nueva York y Nueva Jersey se dirigen a otra logística masiva de transporte para el 4to partido de la Copa del Mundo este jueves en el estadio MetLife, en pleno día laboral y escolar.

Se espera una presencia masiva de simpatizantes de los equipos ecuatorianos y alemanes en el partido y otros puntos de la región para apoyar a sus selecciones. En particular Ecuador tiene una de las comunidades de migrantes más grandes en el área triestatal.

Se espera que el partido de este jueves atraiga a más de 82,000 aficionados, que coparían el estadio MetLife, además de cientos de trabajadores vinculados al evento. El juego está previsto para las 4 p.m. y las puertas se abrirán a la 1 p.m., lo que implica que desde antes del mediodía comenzará la logística de transporte para el acceso progresivo.

Sin embargo, hasta ahora en los tres partidos ya disputados las mayores complicaciones han sido al momento del regreso, cuando miles de personas abandonan el estadio casi al mismo tiempo. En declaraciones previas al New York Post, un funcionario municipal atribuyó parte de la responsabilidad a Maya Handa -ex jefa de campaña de Zohran Mamdani designada «zarina de la Copa del Mundo» por la alcaldía-, alegando que restó importancia al problema. “Se han centrado en la misión y la visión, pero no en la logística; han puesto el foco en los tipos de letra y la imagen de marca de la campaña, en lugar de coordinar a las organizaciones y departamentos”.

Clima y calles cerradas esta jueves en Manhattan

Para este jueves en la tarde el clima se perfila parcialmente soleado, con bajo chance de lluvia (25%) y sensación térmica de 90F/32C. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

En cada día de partido de la Copa del Mundo en NJ, para reducir el tráfico y facilitar el transporte público el Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad de Nueva York:

-Convierte la calle 42 en un corredor exclusivo para autobuses desde la 1ra Av hasta la 12ma Av.

-Destina los dos carriles situados más al este de la 6ta Av exclusivamente a autobuses desde la calle 42 hasta la 59.

-Utiliza los dos carriles para autobuses ya existentes en la 5ta Av desde la calle 42 hasta la 59.

-Convierte la calle 40 Oeste (entre la 8va y la 11ma Av) y la calle 41 Oeste (entre la 8va y la 10ma Av) en tramos exclusivos para autobuses.

-Convierte la calle 58 Oeste en un tramo exclusivo para autobuses entre la 5ta y 6ta Avenida; y luego entre 7ma y 8va Av.

-Zona de Penn Station (calles 32 y 33): cerrada entre 6ta y 8va Av.

-Camiones de reparto: prohibidos en todo Midtown (entre las calles 30 y 60, de los ríos East al Hudson) durante la franja horaria de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los cierres de calles afectan las líneas de buses MTA y algunas entradas al Metro. Más información sobre cierre de vías en la página del Departamento de Transporte (DOT). Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.

Siguientes juegos en MetLife (NJ-NY) en el Mundial 2026

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM