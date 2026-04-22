Dos aviones casi chocaron en aeropuerto JFK de Nueva York a un mes de tragedia de Air Canada en LaGuardia

Dos vuelos comerciales estuvieron a punto de colisionar esta semana intentando aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kenned (JFK), el más grande de Nueva York, cuando se cumple un mes de la tragedia de Air Canada en el terminal LaGuardia en Queens el 22 de marzo.

El último percance de alto riesgo ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. de este lunes en el que un avión de American Airlines se desvió hacia la trayectoria de otro vuelo de Air Canada que se encontraba en la aproximación final para aterrizar.

Las grabaciones del control de tráfico aéreo captaron los tensos momentos en que los controladores ordenaban con urgencia a ambas aeronaves que ascendieran y cambiaran de rumbo. El vuelo de Air Canada, con indicativo “Jazz 554”, había recibido autorización para aterrizar cuando el avión de American Airlines se desvió de su trayectoria asignada.

“JAZZ 554, ascienda y mantenga 3,000 pies”, dijo un controlador, seguido de la respuesta del piloto: “Ascendiendo y manteniendo 3,000 pies, Jazz 554”. Momentos después, el piloto informó: “TCAS RA”, refiriéndose a una alerta de prevención de colisiones a bordo.

Un segundo controlador contactó al vuelo de American Airlines, con indicativo “Brickyard 4464”. “Estamos corrigiendo, Brickyard 4464”, dijo el piloto. El controlador respondió: “Y Brickyard 4464, recibido. Entiendo que están corrigiendo. ¿Tienen el aeropuerto a la vista, señor?”. El piloto respondió: “Eh… estamos iniciando una vuelta al aire, Brickyard 4464”.

Se ordenó a ambos aviones que ascendieran y volaran siguiendo el rumbo de la pista hasta que estuvieran separados a una distancia segura. Luego ambas aeronaves lograron aterrizar sin contratiempos. Ahora la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando por qué el avión de American Airlines se desvió de su trayectoria asignada.

Steve Ganyard, colaborador de ABC News, afirmó que el incidente refleja las preocupaciones persistentes sobre el error humano en la aviación. “Otro incidente en el que el error humano casi provoca una tragedia. Se pueden oír las alarmas sonando no sólo en la torre de control, sino también dentro de las aeronaves; una vez más, en esta ocasión, la tecnología evitó la tragedia”, comentó Ganyard.

Este incidente de alto riesgo sucedió menos de 48 horas después de que dos aviones de Southwest Airlines evitaran por poco chocar entre sí en Nashville, a las 5.30 p.m. del sábado.

El Departamento de Transporte (DOT) presentó el lunes los avances logrados en sus esfuerzos de modernización del control de tráfico aéreo en el país, incluida la sustitución de sistemas de radio con décadas de antigüedad.

“Las herramientas que se están desarrollando serán de inmensa utilidad para los controladores de tráfico aéreo y, reiteramos, ésta es la razón por la que consideramos que el espacio aéreo no sólo será más eficiente, sino también mucho más seguro”, declaró un portavoz del DOT.

La noche del pasado 22 de marzo los pilotos Antoine Forest y Mackenzie Gunther fallecieron cuando al aterrizar en LaGuardia su avión CRJ-900 Air Canada, procedente de Montreal, impactaron un camión de bomberos. En las grabaciones del control de tráfico aéreo correspondientes a los instantes previos al accidente se puede escuchar al personal autorizando a un vehículo a cruzar parte de la pista de aterrizaje y, acto seguido, intentando detenerlo.

Irónicamente ese choque de Air Canada sucedió justo al cumplirse 34 años de la anterior tragedia fatal en el aeropuerto LaGuardia de NYC.