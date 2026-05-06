Dos aviones casi chocaron aterrizando en JFK: otro incidente aéreo en Nueva York

Un avión privado se acercó a un vuelo regional de Delta Air Lines cuando ambos se aproximaban para aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, el lunes.

Según las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, un controlador advirtió al piloto del avión de Delta -operado por Endeavor Air- sobre la presencia de una aeronave privada, señalando que no mantenían contacto con ese avión pequeño de Cirrus y que se encontraba a unos 500 pies por encima de ellos.

Inicialmente el piloto de Delta comunicó al controlador que había recibido un aviso de tráfico (Traffic Advisory), el cual alerta sobre cualquier aeronave cercana. Más tarde, el piloto informó al controlador que había recibido un aviso de resolución (Resolution Advisory o RA), una advertencia del sistema de prevención de colisiones que proporciona a los pilotos instrucciones específicas para evitar una colisión.

Sin embargo, el aviso de resolución no les instruyó realizar ninguna maniobra, sino simplemente mantener su posición. Ambos aviones intentaban aterrizar en el aeropuerto JFK y pasaron peligrosamente cerca el uno del otro.

Datos preliminares de Flightradar24 muestran que existía una separación vertical de aproximadamente 475 pies entre ambas aeronaves en el momento en que sus trayectorias se cruzaron. El avión de Delta se encontraba a una altitud de 2,100 pies, mientras que el avión privado estaba a 2,575 pies.

Afortunadamente, tanto el piloto de Delta como el control de tráfico aéreo tenían a la vista el avión pequeño, logrando así evitar una tragedia, destacó ABC News.

La situación sucedió el lunes alrededor de las 5:00 p.m., apenas un día después de que un avión de United Airlines colisionara con un camión de carga y un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike mientras realizaba su aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

Además el 20 de abril dos vuelos comerciales estuvieron a punto de colisionar intentando aterrizar en el Aeropuerto JFK, el más grande de Nueva York, cuando se cumplía un mes de la tragedia de Air Canada en el terminal LaGuardia en Queens el 22 de marzo.

En el ínterin, dos aviones de Southwest Airlines evitaran por poco chocar entre sí en Nashville, a las 5.30 p.m. del sábado 18 de abril.