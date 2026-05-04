Investigan impacto de avión de United Airlines contra un poste antes de aterrizar en Newark

Las autoridades federales están investigando un incidente ocurrido el domingo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde un avión de pasajeros de United Airlines colisionó con un poste de luz en la autopista cercana después de aterrizar. La información fue reportada por la agencia AP.

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el vuelo 169 de United Airlines, un Boeing 767 procedente de Venecia, Italia, aterrizó alrededor de las 2 de la tarde, hora del este, sin complicaciones.

Según la FAA, el avión tocó tierra con normalidad tras impactar un poste de luz durante su aproximación final.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

United Airlines confirmó el hecho y aseguró que “el avión aterrizó sin problemas, se dirigió a la puerta de embarque con normalidad y ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido”.

La aerolínea también indicó que su equipo de mantenimiento está evaluando los daños sufridos por la aeronave y que la tripulación ha sido apartada de sus funciones mientras se desarrolla una investigación exhaustiva sobre el incidente.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte informó en un comunicado en X que ha abierto una investigación.

Un investigador de la NTSB se trasladaría a Newark el lunes y la entidad solicitó a United la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo. Se espera que el informe preliminar sobre el incidente se publique en un plazo de 30 días.

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