Ecuador superó a Alemania y puede avanzar como uno de los ocho mejores terceros

EAST RUTHERFORD- Un córner envenenado, peinado en el primer palo llegó a la bota de Gonzalo Plata que, en el área pequeña, fusiló al arquero alemán y desató la euforia de las decenas de miles de ecuatorianos presentes en el abarrotado estadio New York – New Jersey y de los millones de ecuatorianos en todo el mundo, allá donde estén repartidos, que ven, por fin, como su equipo puede avanzar a los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo.

El 2-1 ante la poderosa Alemania, frente a los 80,663 espectadores que llenaron el MetLife, rebautizado por la FIFA para el Mundial como el estadio New York – New Jersey, permite a la Tricolor alcanzar 4 puntos y terminar de tercera en el Grupo E por detrás de Costa de Marfil y los alemanes.

Si en cuatro grupos el tercer clasificado no pasa de tres puntos -lo cual es muy probable-, Ecuador avanzará en este mundial.

ECUADOR HAS LIFE ??



WHAT A MOMENT TO TAKE THE LEAD OVER GERMANY LATE! pic.twitter.com/CCWCFa5xKW — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 25, 2026

Mal comienzo para Ecuador

Alemania, aunque ya tenía el liderato del grupo garantizado, salió con la mayoría de sus titulares en el once inicial.

Las cosas no pudieron empezar peor para Ecuador. En la primera llegada de los europeos, tras un claro juego peligroso de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite que la colegiada no quiso marcar, Leroy Sané recibió solo en el área y marcó con la izquierda. No se habían cumplido ni dos minutos de juego. Las protestas airadas de los ecuatorianos mientras Vite estaba postrado en el piso quejándose de un golpe en la cara no sirvieron para nada. Ni el VAR llegó a revisar la jugada.

Pero la Tricolor no se vino abajo. Nilson Angulo igualó el marcador con un derechazo cruzado desde fuera del área en el minuto 9. La estirada de Manuel Neuer fue en vano. Se desató la euforia en el estadio, que no dejaba de gritar “¡Sí se puede, sí se puede!”.

Ecuador mantenía las líneas muy adelantadas, presionando la salida de balón de los alemanes. Eso creó situaciones de peligro en balones largos de los teutones, pero William Pacho y Joel Ordóñez fueron un muro atrás.

Kevin Rodríguez entró por Enner Valencia mediada la segunda parte. El goleador histórico de Ecuador no tuvo suerte en este certamen.

Poco después, y tras evitar un par de sustos de los alemanes, Ecuador encontró la redención en el gol de Plata. Más que merecido, ya que el jugador del Flamengo ha sido el mejor en esta fase de grupos.

El partido también sirvió para celebrar al fan número 3,587,539 de esta Copa del Mundo, superando la cifra de asistencia acumulada de todo el mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos.

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