Gaby Spanic cuenta que amigos se quedaron sin hogar tras terremoto en Venezuela

Personalidades venezolanas fuera del país se han solidarizado con sus compatriotas tras el desastre ocasionado por los dos terremotos registrados la tarde del miércoles 24 de junio. Una de las estrellas del país que usó sus redes sociales para compartir el asombro y preocupación por lo ocurrido fue Gaby Spanic.

La actriz de 52 años, residenciada en México, compartió un video en sus historias de Instagram en el que se muestra afectada por la situación. Llorando, cuenta que muchos conocidos perdieron sus hogares por los terremotos. Por ahora, las autoridades siguen con labores de rescate entre los escombros de los edificios que colapsaron en varias zonas de Caracas y de la región central del país.

“Hoy ha sido un día muy difícil. Hoy muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios… Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes y hablando con muchos hermanos venezolanos ha sido muy duro”, dijo.

Imágenes de edificios caídos han circulado en redes sociales, al mismo tiempo que se ha comenzado a hacer una lista de desaparecidos que ya supera las 10,000 personas. Una de las zonas más afectadas del país fue el estado La Guaira, zona costera ubicada a 30 minutos de la capital.

En el mismo video que compartió en sus redes, la actriz aseguró que el país no está preparado para hacer frente a una tragedia como esta, ni en recursos ni en personal calificado. Por eso, dijo: “Yo le pido a todos los países del mundo que ayuden a mi país enviando ayuda económica, medicamentos, rescate, porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido terrible y Venezuela no tiene la capacidad de salvar a tanta gente inocente.

Mientras tanto, organizaciones dentro del país han creado puntos de acopio para llevar insumos a las personas más afectadas.

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