Bosnia mantiene vivo su sueño en el Mundial 2026 tras encajarle un 3-1 a Qatar

En un compromiso donde el único camino era la victoria, la selección de Bosnia y Herzegovina derrotó por 3-1 a un combinado de Qatar, finalizando la fase de grupos en la tercera posición del grupo B, aferrándose a la posibilidad de sellar su boleto a la ronda de eliminación directa como uno de los mejores terceros.

Los hombres comandados por Sergej Barbarez asumieron el protagonismo desde el inicio del encuentro, dando dos avisos serios en los primeros tres minutos mediante remates de Ermedin Demirovic e Ivan Basic que fueron solventados por el arquero Mahmud Abunada.

La parsimonia inicial del bloque dirigido por el estratega español Julen Lopetegui terminó pasando una factura muy elevada. Al minuto 20, la joya bosnia Kerim Alajbegovic se quitó de encima a varios defensores asiáticos y sacó un zapatazo a la escuadra izquierda para firmar el 1-0.

Los de Qatar no tuvieron chance de reorganizarse, ya que el propio Alajbegovic desbordó por el carril izquierdo y envió un centro venenoso que se desvió Sultan Al-Brake; de forma infortunada, el defensor introdujo el balón en propia puerta para el 2-0 parcial en el marcador apenas tres minutos después del primer tanto.

Sobre el final del primer tiempo, el capitán Hassan Alhaydos capitalizó una aproximación al área para sacar un remate cruzado que batió a Nikola Vasilj y recortó distancias.

Ya en la segunda mitad, las sustituciones le dieron un segundo aire a los europeos y, tras una serie de rebotes en una jugada sumamente accidentada dentro del área catarí, el recién ingresado Ermin Mahmic cazó el esférico muerto y sacó un disparo que el arquero Abunada alcanzó a tocar, pero que terminó besando las mallas para sentenciar el 3-1 definitivo.

Así cierra el Grupo B

Con el final de la tercera jornada de la fase de grupos y combinándose con la victoria de Suiza por 2-1 sobre Canadá, así quedó el grupo B:

Suiza (7 pts): Clasifica como líder invicto del grupo. Canadá (4 pts): Avanza en la segunda plaza por mejor diferencia de goles. Bosnia y Herzegovina (4 pts): Esperará el desenlace de los demás grupos, con altas probabilidades de colarse entre las ocho mejores terceras selecciones del campeonato. Qatar (1 pt): Queda oficialmente eliminada en el fondo de la tabla.

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