Pulisic listo para volver con EE.UU. en Mundial 2026: “Espero jugar ante Turquía”

Christian Pulisic afirmó que se siente mejor de su lesión y espera ver acción con Estados Unidos en el último partido ante Turquía en fase de grupos del Mundial 2026.

Pulisic vio acción en el debut con un gran partido ante Paraguay, pero estuvo sentado en la victoria 2-0 ante Australia en la segunda fecha.

El atacante de EE.UU ya regresó a los entrenamientos con el resto del plantel, luego de seguir un tratamiento individual durante la última semana.

“Espero poder participar en el partido contra Turquía, sin duda”, dijo Pulisic antes del entrenamiento de la selección estadounidense el miércoles en Great Park. “Lo hablaré con mis entrenadores y el cuerpo médico. Obviamente, no hay muchas posibilidades de que juegue los 90 minutos inmediatamente después de regresar y perderme un partido, pero ya veremos”.

Estados Unidos podría jugar con varias rotaciones en el último encuentro en el que tanto Estados Unidos como Turquía no juegan nada importante. El Team USA ya aseguró el primer lugar, mientras que los turcos ya están eliminados.

Captain America is back ????



Christian Pulisic is set to return vs Türkiye after a knock vs Paraguay, saying: “Obviously, not a good chance I’ll probably go and play 90 right away… but we’ll see.” pic.twitter.com/ioUmExC618 — Golazo America (@GolazoAmerica) June 24, 2026

Pulisic sabía que su lesión no era grave para el Mundial 2026

El jugador del AC Milán detalló que sabía que su lesión no era nada grave y que intentó jugar contra Australia, aunque aseguró que no estaba listo.

“Nunca temí nada peor”, dijo Pulisic. “Estaba esforzándome al máximo y estuve muy cerca de estar disponible para el último partido, sin duda. Sentí algunas molestias (contra Paraguay), pero definitivamente pude superarlas en la primera mitad y salir adelante. Sí, no estaba del todo listo, pero no era nada que me hiciera temer algo peor de lo que realmente fue”.

Christian Pulisic dijo que no le sorprendió el nivel de Estados Unidos ante Australia y sabe que todos los compañeros están para respaldarse.

“Veo de lo que es capaz este equipo. Tenemos profundidad. Tenemos jugadores muy fuertes en muchas posiciones. No necesito hacerlo todo. Es un equipo muy fuerte. Estos chicos se apoyan mutuamente”.

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